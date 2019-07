Entwässerung an der L200 erst 2020

Andrea Linne

Schwanebeck (MOZ) An der L200 sind die Gräben zurzeit trocken. Das war nicht immer so. Deshalb wird an einer Gesamt-Entwässerungslösung gearbeitet.

Bisher hatten die Anwohner der Bernauer Chaussee in Schwanebeck Glück. Seit den regenreichen Wochen 2017 und Anfang 2018 haben Trockenheit und Pumpeneinsatz Überschwemmungen auf den Grundstücken verhindert. Dennoch arbeiten die Gemeinde und der Eigenbetrieb weiter an einer Lösung. Denn in dem Bereich fehlt es nicht nur an einer Regenentwässerung und Rohren unter Zufahrten, sondern auch an Abwasserleitungen und einem Gehweg. Nach Forderungen der L200-Anwohner soll eine Gesamtlösung her. Auch sollten illegale Einleitungen in die kommunale Regenentwässerung geahndet werden.

Wie Anke Wendland, als Fachdienstleiterin zuständig für den Straßenbau, sagt, werde an der Entwurfsplanung gearbeitet. Die soll den Gemeindevertretern vorgelegt werden. Schließlich kostet das Vorhaben allein für die Gemeinde etwa eine halbe Million Euro, dazu realisiert der Eigenbetrieb Kommunalservice später die Abwasserentsorgung in dem Bereich.

Die Gemeinde muss die Baulast für den Graben entlang der L 200 erwerben. Dazu ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenwesen zu schließen. Voraussetzung für diese Vereinbarung, so Wendland, sei die Entwurfsplanung. "Der Landesbetrieb steht der Sache positiv gegenüber", sagt sie. Bestandteil der Planung sind neben dem Bau von Zufahrten samt der Entwässerung im Graben auch ein kleines Biotop an der L200. Dieses soll als Zwischenspeicher ertüchtigt werden. Dazu ist das Höhenniveau anzupassen. Entwässert werden soll hin zur Birkholzer Straße. "Dazu ist ein Tiefpunkt zu überwinden, auch das müssen wir berücksichtigen", so die Fachdienstleiterin.

Auf Wunsch der Anwohner, die vor allem die Schulwegsicherung anmahnen, entsteht auch ein Gehweg mit Beleuchtung. "Es gibt für alles eigentlich nur eine Variante", macht Wendland deutlich. Der Platz an der Landesstraße sei sehr begrenzt. "Deshalb benötigen wir die Flächen vom Landesbetrieb."

Noch in diesem Jahr soll die Entwurfsplanung den Gemeindevertretern vorgelegt werden. "Ich gehe davon aus, dass wir das Vorhaben im kommenden Jahr realisieren", macht Anke Wendland klar. Auch Heidrun Rinne, Werkleiterin vom Eigenbetrieb, bestätigt das laufende Verfahren: "Die Planung vom Eigenbetrieb ist rechtzeitig fertig."