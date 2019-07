Mit Tankwagen von einem Baum zum nächsten

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Seit Tagen sind die Mitarbeiter vom Bauhof Birkenwerder im Dauereinsatz. Täglich fahren sie durch den Ort, um vor allem junge Bäume zu gießen. "Die lang anhaltende Trockenheit macht das erforderlich", erklärt Torsten Gordetzki, stellvertretender Bauhofleiter. Gewässert werden neben Rabatten und Grünflächen zurzeit auch die Blühwiesen, die alle Mitarbeiter der Gemeinde bei einem gemeinsamen Arbeitseinsatz im Frühjahr angelegt haben.

Die Gießschicht in Birkenwerder beginnt bereits morgens um 6 Uhr. "So früh ist es noch nicht zu heiß", begründet Gordetzki den frühen Arbeitsbeginn. Dann wird zum ersten Mal der 1000-Liter-Tank bei der Feuerwehr mit Brunnenwasser befüllt. Gut zehn Minuten braucht die kräftige Pumpe. "Mit einem Gartenschlauch würden wir eine halbe Stunde benötigen", sagt Gordetzki Das Wasser reicht für gut 13 Bäume, die mit Wassersäcken ausgestattet sind. Nach etwa einer Stunde ist der Tank leer und muss neu befüllt werden.

Die grünen Behälter, die mehr als 70 Liter fassen können, geben tröpfchenweise das Wasser ab. "Das ist vorteilhafter für die Bäume", erklärt Hilmar Schütte vom Umweltamt der Gemeinde. Allerdings werden die Säcke auch von Passanten oder Tieren beschädigt. "Dann tauschen wir sie aus", sagt Stefan Flügge, als er am Montag an der Sacco-Vanzetti-Straße einen Sack mit einem großen Loch im Boden entdeckt. Der Baum wird deshlab auf herkömmliche Weise gewässert.

Gut eine Woche dauert es, bis alle Jungbäume in Birkenwerder versorgt sind. Dann beginnt eine neue Runde, solange es nicht dauerhaft regnet. Deshalb bittet die Verwaltung, die Anlieger von Straßenbäumen zu helfen. "Jeder kann einen kleinen Beitrag leisten, um das Grün im Ort zu erhalten. Der Bauhof kann nicht überall gleichzeitig sein", bittet Hilmar Schütte um Mithilfe. "Gerade Jungbäume können mindestens zwei Zehn-Liter-Eimer täglich vertragen. Spätestens wenn sich die Blätter kräuseln, ist das ein Warnsignal", so Schütte. Er bittet weiter, defekte Wassersäcke im Rathaus im Fachbereich Umwelt zu melden (Telefon: 290132 oder 290121).

Die Unterstützung durch die Einwohner ist besonders dann erforderlich, wenn die Feuerwehr wie derzeit häufiger ausrücken muss. Denn vier Mitarbeiter des Bauhofs engagieren sich gleichzeitig auch bei der ehrenamtlichen Feuerwehr im Ort. So kann die Tageseinsatzbereitschaft verbessert werden. "Wir hatten dieses Jahr schon 68 Einsätze. Ich schätze, dass wir Ende des Jahres die Marke 200 erreichen", sagt der stellvertretende Gemeindebrandmeister und hauptamtliche Gerätewart, Marcel Manske, der beim Bauhof beschäftigt ist. Er rät in diesen trockenen Tagen, besonders vorsichtig beim Umgang mit offenem Feuer, wie zum Beispiel beim Grillen, zu sein. "Ein Eimer Wasser oder ein angeschlossener Gartenschlauch sollten immer in der Nähe sein." Das Rauchen im Wald oder an besonders trockenen Stellen wie Liegewiesen am Badestrand sollten unterbleiben. "Leider halten sich nicht alle Raucher daran", berichtet Torsten Gordetzki, der kürzlich, als er wegen eines Feuerwehreinsatzes im Stau stand, beobachtet hatte, wie Autofahrer mit glimmender Zigarette in den Wald gegangen waren, um sich zu erleichtern. "Unverantwortlich", kommentierte er diesen Leichtsinn.