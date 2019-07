Dietmar Puttins

Ziltendorf Der Wind hatte gedreht. Das Feuer sprang im Schritttempo über die Baumkronen in Richtung Ziltendorf. Die Polizisten handelten und ordneten am Mittwoch um 18 Uhr die Evakuierung dreier Wohnhäuser an der Kreuzung der alten B 112 und Frankfurter Straße an. Böiger Wind steuerte in nur noch 250 Metern Entfernung die Flammen des Waldbrandes, der zwischen Wiesenau und der Ortschaft tobte, auf sie zu. Es brannte bis hin zu den Leitplanken an der Schnellstraße Richtung Ziltendorf. Zu dieser Zeit war unklar, ob die Feuerwehren den Abschnitt hätten halten können. Amtsbrandmeister Michael Lyszczok, der einen Abend später gemeinsam mit Stellvertreter Nico Schneider im Amtsausschuss einen Zwischenbericht abgab, sagte: "100 Meter weiter und wir hätten ganz Ziltendorf evakuieren müssen."

Dem selbstständigen Fliesenlegermeister Marko Minack (47) und seine Familie blieb dank dem Einsatz der Brandbekämpfer und deren Kommunikation mit der Polizei noch Zeit, das Nötigste zu packen. Ihm und seiner Lebensgefährtin Kathrin Welkisch (40) war mulmig zumute. Bei Tochter Teresa (9) flossen kurz Tränen, während Helene (4) lächelnd meinte: "Ich hab nicht geweint." Großes Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Feuerwehren hatten Marko Minacks Eltern Herbert (80) und Helga (80). Helga Minack: "Ich wusste: Sie beschützen uns. Sie lassen nicht zu, dass unser Häuser abbrennen."

Am Nachmittag noch hatte Fliesenlegermeister Marko Minack in Brieskow-Finkenheerd gearbeitet, als er gegen 16 Uhr in Richtung Ziltendorf den Rauchkegel aufsteigen sah. Es war sowieso Feierabend. Er musste über die Thälmannsiedlung nach Hause fahren. Die alte B 112 war ab Wiesenau gesperrt.

Marko Minack: "Zuhause telefonierte ich mit meiner Lebensgefährtin, die in Eisenhüttenstadt einkaufen war. Ich meinte, ,Kommt bloß her, die Polizei hat gesagt, wir sollen das Nötigste packen.‘ Alles, was uns wichtig erschien, legten wir in Kisten: Fotoalben, Versicherungsunterlagen, wichtige Urkunden und die Kuscheltiere der Kinder."

Der Mittwoch war ein heißer Sommertag. Die glühend orange bis rot gefärbte Abendsonne wirkte wie ein Spiegel, erinnert er sich. Darin flimmerte optisch die enorme Hitze, die sich entwickelte.

Großes Vertrauen in Feuerwehr

"Ich hatte großes Vertrauen in die Einsatzkräfte", sagt Marko Minack. "Ein mulmige Gefühl bleibt natürlich. Man sieht, wohin der Qualm zieht, weiß nicht, wo es brennt, beobachtet aber, wo der Löschhubschrauber das Wasser abkippt." Dann war es soweit: Minacks mussten flüchten. Die Bewohner zweier Nachbarhäuser wichen zu Verwandten nach Bremsdorf aus. "Unsere kleine Tochter Helene und ich waren bei einer Schwägerin in Ziltendorf untergebracht, und die große Tochter Teresa übernachte bei ihrer besten Freundin in Vogelsang", erzählt Markos Lebensgefährtin, Kathrin Welkisch (40).

"Ich hatte große Sorge, dass dem Haus etwas zustößt", sagt sie, die als Fachärztin für Neurologie im Klinikum Markendorf arbeitet. "Es sind nur materielle Sachen, aber da hängt ja schon das Herz dran."

Donnerstag um 1 Uhr hatte die Feuerwehr in diesem Areal das Feuer gestoppt. Marko Minack: "Um 2.01 Uhr rief die Polizei an, dass wir wieder zurückgehen können." Wie fühlt man sich jetzt? Etwas eingeschüchtert sei sie schon, bestätigt Kathrin Welkisch. "Letztlich ist das unsere Zukunft. Es wird nicht besser werden. Es wird immer heißer, der Regen immer seltener. Man hat immer die Angst, dass wieder so ein Feuer ausbricht."

Kisten bleiben noch gepackt

Helga Minack gibt sich kampferprobt: "Ausgepackt haben wir die Kisten nicht." Wenn die Hitzewelle wieder zuschlägt, man ja weiß nie …"