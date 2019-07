Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Hinter dem Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Rau-Straße 19–24 soll es schon bald bunt blühen. Die SWG hat dort eine Blühwiese anlegen lassen. Weitere solcher Wiesen sollen in den kommenden Monaten im Bürgerpark, Am Marienberg sowie in den Wohngebieten Straße des Friedens, Albin-Köbis- und Max-Reichpietsch-Ring folgen, wie SWG-Geschäftsführer Markus Derling am Montag bei einem Vor-Ort-Termin zum Auftakt der Aktion informierte. Unter dem Motto "Wo Blumen blühen. Lächelt die Stadt" wolle die SWG einen Beitrag für die Artenvielfalt leisten – und habe sich dafür von vielen guten Beispielen überzeugen lassen. "Die Blumenwiesen sind in Deutschland der am stärksten gefährdete Lebensraum. 98 Prozent des artenreichen Grünlandes sind inzwischen umgewandelt in bewirtschaftete Grünflächen", sagte Derling. Auch wenn die Wiesen schöne Farbtupfer für die Stadt seien, "uns geht es nicht nur um das tolle Lebensgefühl". Die Wiesen böten ein vielseitiges Nahrungsangebot für Schmetterlinge, Wildbienen und weitere Arten.

Angelegt und gepflegt werden die Flächen vom Strausberger Gala-Bauunternehmen SiLa Haus- und Grundstücksservice GmbH. In der Heinrich-Rau-Straße wurden Samen für 40 verschiedene Wildblumen und -Kräutersorten ausgesät. An jedem Standort werden Tafeln auf die Wiesen hinweisen. Mieter mit Ideen für weitere Blühwiesenflächen könnten sich bei der SWG melden.