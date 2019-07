Partnerkommunen setzen auf Reden und Zuhören

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Stadt will ihre Partnerschaft mit der russischen Stadt Tuapse weiter ausbauen und hat die Städtepartner zur 755-Jahrfeier 2020 in Schwedt eingeladen. Bürgermeister Jürgen Polzehl und der neugewählte Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Hans-Joachim Höppner, trafen auf der 15. Deutsch-Russischen Städtepartnerschaftskonferenz vergangene Woche in Düren auf ihre Kollegen, Bürgermeister Vladimir Zverev und Vladimir Starodubtsev, Vorsitzender des Stadtrates von Tuapse.

Auf der Konferenz haben mehr als 700 Teilnehmer über Stadtentwicklung, Digitalisierung, Kooperationen, Inklusion, Zivilgesellschaften, Gesundheit sowie Kultur und Wissenschaft gesprochen. Bürgermeister Jürgen Polzehl zog im Anschluss ein positives Resümee. "Wir haben die günstige Gelegenheit genutzt, unsere russischen Partner zu treffen, ohne bis in den Kaukasus fahren zu müssen. Die Konferenz war aber auch eine willkommene Plattform für Kommunikation und Zuhören. Wir erleben ja in der großen Politik eine Entfremdung beider Länder. Das kam auch kritisch zur Sprache. Andererseits hat sich gezeigt, dass sich die Kommunen davon nicht abbringen lassen wollen, die Kontakte der Menschen und die Beziehungen der Städte auszubauen", sagte Polzehl.

Im September ist eine Reise einer Schwedter Delegation von Kulturschaffenden nach Tuapse geplant.