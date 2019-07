Eine Runde auf dem Quad gedreht

Renate Meliß

Schönfeld Sommerfest in Schönfeld heißt Kremserfahrten, Spanferkel vom Grill, frische Cocktails und viele selbst gebackene Kuchen. Oder man kann sich ausprobieren, zum Beispiel auf dem Quad. "Wir machen das hier ja schon seit etwa 1990, und immer stehen die Kinder bei unserem Sommerfest an erster Stelle", sagt Ortsvorsteher Marcel Jess.

Da freut man sich doch gleich doppelt über Eis, Getränke und eine kleine Extra-Nascherei. Während sich das Spanferkel über der Holzkohle dreht, kommt gerade der Kremser vom Fuhrbetrieb Torsten Gauert aus Werneuchen von einer Runde zurück. Gäste sitzen gemütlich im Festzelt beieinander. Dann kommt "Emma", die kleine Bimmelbahn. Auf die freuen sich vor allem die Kinder ganz besonders, wenn es damit eine große Runde durch das Dorf geht.

Vereine unterstützen

Auch der Reitverein Ahornhof aus Willmersdorf ist mit zwei Ponys vertreten. Vor allem für kleine Mädchen heißbegehrt sind die Runden auf den Pferden. Hungern und dursten musste auf dem Sportplatz niemand, denn die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schönfeld sorgen für Getränke und das dicke Spanferkel am Spieß.

Die Damen der Sportgruppe Schönfeld haben zudem für Kaffee und selbst gebackenen Kuchen gesorgt. An der Cocktailbar sorgt Familie Tantow für genussvolle Drinks. An der Quad-Station aus Löhme herrscht Andrang: "So ist eigentlich aus fast jedem Ortsteil ein Verein oder eine Familie von Werneuchen bei uns auf dem Fest vertreten", so der Ortsvorsteher. Mit Disko und Tanz geht das Kinder- und Sommerfest am Abend dann richtig los. Organisiert hat das Ganze noch der bisherige Ortsbeirat mit Carsten Dahme, Matthias Krause und Hendrik Voigt. "Im kommenden Jahr werden wir dann noch richtig eins drauflegen, wenn nämlich unsere Feuerwehr ihr 110. Jubiläum begeht und die Sportgruppe der Frauen den 30. Geburtstag feiern", informiert Marcel Jess schon mal vorab.