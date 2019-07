"Liebevoll und konsequent"

Stephan Dreyse

Rüdersdorf Mit dem Seniorenfest im Kulturhaus fand in Rüdersdorf die 26. Brandenburger Seniorenwoche ihren krönenden Abschluss. Neben den Auszeichnungen ehrenamtlich engagierter Bürgerinnen und Bürger hieß es am Sonntag auch Abschied nehmen von langjährigen Wegbereitern. Außerdem wurden die neuen Mitglieder des Seniorenbeirats vorgestellt.

"Für ein lebenswertes Brandenburg – solidarisch, aktiv und mitbestimmend" lautete das Motto der Woche, mit dem Antje Kircheis die trotz der Hitze recht zahlreich erschienenen Gäste begrüßte. Gemeinschaft hänge besonders vom Umgang unterei­nander ab, unterstrich die scheidende Vorsitzende des Seniorenbeirats. Dieses Miteinander lebe in der Gemeinde vor allem durch die Arbeit der Seniorenvereine, "vor allem bei denen, die nicht mehr selbst können", sagte Antje Kircheis.

Dass der Seniorenbeirat ein silbernes Jubiläum feiern könne, daran erinnerte Bürgermeister André Schaller. "Die Arbeit des Seniorenbeirates ist im ganzen Land repräsentativ", sagte er weiter. Gleichzeitig würden die mit jeder Legislaturperiode neu für fünf Jahre gewählten Ehrenamtler das Motto der Seniorenwoche seit jeher leben und umsetzen. Als "Ehrenamt im Auftrag der Gemeindeverwaltung" umschrieb Schaller das zehnköpfige Gremium, das die Interessen der Älteren im Ort durchsetzt und das er bereits seit 16 Jahren begleitet. Bei allen Entscheidungen der Gemeindevertreterversammlung brächten sich die Seniorenbeiratsmitglieder aktiv ein – "sachlich, kritisch und hartnäckig", sagte Schaller.

Vom Kleinen bis ins Große sei viel erreicht worden. Mit den Rundgängen in den Ortsteilen, dem Absenken der Borde für mehr Barrierefreiheit, Wohnangeboten für Senioren wie dem Haus am Kalksee und dem Haus am Kalkgraben zählte er nur einige Beispiele auf. "Wir sind noch längst nicht fertig", kündigte Schaller an. Er verwies darauf, dass die Rampe am Rathaus auch von Eltern mit Kinderwagen und anderen Besuchern oft genutzt werde. Schwerpunkt sei es weiterhin, die Alterseinsamkeit zu bekämpfen. Seniorenclub, Plauderstübchen, Gemeindezentrum seien da nur ein Anfang. Auch die Würdigung des Ehrenamtes und die Einführung des Goldenen Buches der Gemeinde seien durch Vertreter des Seniorenbeirats erst angestoßen worden.

Hilfe für neue Mitglieder

Bevor es um die Verabschiedung ausscheidender Beiratsmitglieder und die Begrüßung der neuen Aktiven ging, wurden ehrenamtlich Aktive ausgezeichnet: Rita König (Awo), Monika Ellmrich, Manfred Masek, Eva Matthes, Gudrun Otto (alle Seniorenbeirat), Bertraud Pietsch (Lichtenow), Irma Ziethmann, Brigitte Pausin, Elke Schwandt (alle Volkssolidarität), Ingeborg Feig und Hans-Joachim Hentzschel (beide Ev. Kirchengemeinde).

Nachbarschaftshilfe sei ein unschätzbares Gut, erinnerte Antje Kircheis und merkte an: "Es ist die wichtigste soziale Aufgabe, dass Menschen im Alter nicht vereinsamen, auch wenn man manche zu ihrem Glück zwingen muss", sagte Antje Kircheis. Nach 20 Jahren sei es ihr längst nicht leichtgefallen, nein zu sagen, wie sie erklärte. Dass das Haus am Kalkgraben als "Villa Kircheis" bezeichnet werde, zeige deutlich, was sie mit ihrer Arbeit bewirkt habe, auch wenn sie es selbst wohl nicht so gerne höre, warf André Schaller ein.

Auch künftig wird Antje Kircheis immer ein offenes Ohr haben und sich für die Belange der Älteren der Gemeinde einsetzen, wenn auch in anderer Position. Den neuen Mitgliedern des Seniorenbeirates sicherte sie ihre volle Unterstützung und Hilfe zu. Nicht nur symbolisch rückte André Schaller die ehemalige Vorsitzende anschließend mehr in den Mittelpunkt und dankte mit Urkunde, Blumenstrauß und Bergbau-Hund. "Sie stehen in allen Ortsteilen dafür, wie Seniorenarbeit funktionieren kann. Sie haben die Arbeit geprägt, sowohl liebevoll als auch konsequent", sagte Schaller zu Antje Kircheis, die noch zwei Wochen zuvor mit dem Veltener Teller vom Land Brandenburg ausgezeichnet worden ist.

Anschließend wurde in gemütlicher Runde bei Kaffee und Gebäck der festliche Teil des Nachmittags mit Tänzen eingeläutet. Karsten "DJ Jacke" Jackisch sorgte klangvoll für gute Unterhaltung, während Vertreter der DLRG-Ortsgruppe Hennickendorf und des Hennickendorfer Sportvereins sich um das Catering kümmerten.