Probleme bei Weiterbildung von Arbeitslosen

Zahlen und Fakten

Zurzeit sind 11 367 Frauen und Männer in den Kreisen Uckermark und Barnim arbeitslos gemeldet. Damit ist die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr sind 578 Menschen weniger arbeitslos. Im Barnim liegt die Quote bei 4,9 Prozent, in der Uckermark bei 10,8 Prozent. Unternehmen und Institutionen haben allein im Juni 730 freie Stellen zur Besetzung gemeldet, das sind 152 mehr als im Mai und 154 mehr als Vorjahresmonat. Damit steigt das Angebot an freien Stellen auf insgesamt fast 3000, ein Plus von 660 im Vergleich zum Vorjahr.⇥os