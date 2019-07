MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Die Wandergruppe um Horst Sander lädt am Sonnabend zu einer Tour nach Altgaul ein. Treffpunkt ist um 11 Uhr an der Treppe zum Aussichtsturm, Ecke Linsingen-/Melcherstraße in Bad Freienwalde. Über den Storchenlehrpfad geht es zum Storchenturm mit Museum in Altgaul. Um 14.30 Uhr berichtet dort Rainer Friedrich über die aktuelle Situation der Weißstörche. Rückfahrt anschließend per Bus. Bei mehr als 30 Grad Celsius entfällt die Wanderung.

Infos gibt es unter Tel. 03344 3582 und 31260.