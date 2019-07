Bus fährt auf Heilbronner Straße auf Mazda auf

Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) In der Heilbronner Straße hat sich am Montagvormittag, gegen 10 Uhr, am Abzweig zum Bahnhof ein Unfall ereignet. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Fahrer eines Busses mit MOL-Kennzeichen auf einen vor ihm befindlichen Pkw Mazda auf. Die Fahrer blieben zum Glück unverletzt. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Ost mitteilt, befanden sich im Bus zu der Zeit keine Fahrgäste. Den vor allem am Pkw entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf ungefähr 4000 Euro. Die rechte Fahrspur war für die Unfallaufnahme kurzzeitig blockiert.