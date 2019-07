Fotograf zeigt Malereien

Matthias Wagner

Eberswalde Gleich zwei Glanzlichter hatte die Zainhammermühle am Wochenende zu bieten. Einmal wurde am Sonnabendnachmittag die mittlerweile 128. Ausstellung eröffnet, zum anderen durften sich die Besucher am Sonntag über ein Sommerkonzert der Formation "The Slipjigs" freuen. "Mostly Irish Folk" war angekündigt und wurde auch gespielt.

Die am Vortag eröffnete Exposition präsentiert Aquarelle und plakative Bilder des bekannten Eberswalder Fotografen Günter Rinnhofer, der seine Absicht schon mit dem Titel "Mal nicht fotografiert" reklamiert. Zu sehen sind noch bis zum 21. Juli alles in allem 40 Bilder aus dem Schaffenszeitraum 1995 bis 2012. Darüber hinaus kleinere Arbeiten im großen Postkartenformat (13 x 18 cm), die allesamt erst in jüngster Zeit entstanden sind. Auf ihnen finden sich Vogelmotive in verschiedenen Perspektiven.

"Fast alle ausgestellten Bilder sind aus der Fantasie heraus entstanden", verrät Günter Rinnhofer. Nur einigen wenigen läge eine Fotovorlage zu Grunde, ergänzt er.

Bis auf eines tragen alle Werke einen Namen. "Das Namenlose erschließt sich von selbst", meint der Künstler schmunzelnd. Es zeigt eine Frau nach einer offenbar durchgemachten Nacht. Andere Motive enthalten ebenfalls einen Schuss Ironie. Wie "Allee", in dessen Vordergrund eine weggeworfene Getränkedose zu sehen ist.

"Leben, Tod und Teufel" gibt dem Betrachter Raum für die individuelle Interpretation. Aber auch die anderen Bilder lassen den Gedanken freien Lauf. In diesem Zusammenhang ist besonders "Der letzte Zug" zu nennen, mit dem sich eine ganz persönliche Erinnerung des Schaffenden verbindet.

Und obgleich Günter Rinnhofer sich als Lebenswerk für die Fotografie entschieden hat, gab es doch immer wieder mal "Malzeiten", wie er es beschreibt. Daher ist diese erste Malereiausstellung Günter Rinnhofers gleichsam auch in der Mühle eine Premiere. Die Fotografie sei im Gegensatz zur Malerei stets der Gewalt des Augenblicks unterworfen, begründet er. Die Malerei hingegen offenbare sich in Zeit und Ruhe. Auch könne man das Motiv stärker verändern und auf seine Darstellung direkter einwirken. Außerdem sei der Maler bei der Arbeit zumeist allein, hingegen sich der Fotograf oft unter Menschen bewege.

Dennoch sind am Ende immer Menschen Betrachter des künstlerischen Ergebnisses. So wie am Wochenende unter anderen Christine und Katharina Zobel sowie Marc Landgraf, die sich von den Bildern gern in eine Fantasiewelt entführen ließen.

Die musikalische Umrahmung hatte Robin auf der Hang übernommen. Dieses ungewöhnliche Instrument besteht aus zwei metallischen Halbkugeln, die mit Fingern und Händen geschlagen werden. Es wird improvisiert.

Die Mühle befindet sich zwischen dem Forstbotanischen Garten und dem Zoo Eberswalde. Nähere Informationen über kommende Veranstaltungen: www.diemuehle.de