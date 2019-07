Das Kultursommer-Programmheft ist da

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Vor knapp einem halben Jahr hat sie mit der Arbeit angefangen, jetzt liegt das Ergebnis vor. Für den Kultursommer am Märkischen Meer ist das Programmheft erschienen. Für die Zeit vom 13. Juli bis Mitte September listet es wieder mehr als 100 Veranstaltungen, vor allem in Bad Saarow, aber auch in Storkow, Wendisch Rietz und Diensdorf-Radlow. "Ende Januar ging es los", erzählt Beate Müller vom Förderverein Kurort Bad Saarow, die seitdem wie in der Vergangenheit die Programme der Veranstalter zusammengetragen und das Layout des 36-seitigen schmalen Heftes, das auch in die Innentasche einer Sommerjacke passt, gestaltet hat.

Eröffnung mit neuer Ausstellung

Der Kultursommer bewegt sich in seinem 18. Jahr weitestgehend in den bewährten Bahnen. Zur Eröffnung am 13. Juli, 11 Uhr, wird im Saarow-Centrum bei freiem Eintritt eine neue Ausstellung präsentiert. "Saarow unterwegs in historischen Ansichten" ist ihr Titel. Außerdem startet an diesem Tag der Verkauf des Saarow-Kalenders für 2020, der diesmal ausschließlich historische Ansichten, ohne Ergänzung durch aktuelle Fotos, zeigt. Musikalisch gestaltet wird der Tag von den Gitarre spielenden Brüdern Simon und Tobias Tulenz. "Davon erhoffen wir uns eine Aufwertung der Eröffnungsveranstaltung", sagt Beate Müller. Für eine größere Musikgruppe biete die Rotunde im Saarow-Centrum zu wenig Platz. Gleichzeitig setzt sie auf die "große Klasse" der Tulenz-Brüder, die bereits mehrfach in der Region auftraten.

Der Fördeverein tritt bei der Eröffnung wie immer selber als Veranstalter in Erscheinung. Das offizielle Eröffnungskonzert hingegen läuft in Regie des Scharwenka-Kulturforums. Am Sonntag, 14. Juli, 19.30 Uhr, treten dort Pianistin Evelinde Trenkner und das Klarinetten-Trio Clari Noir mit einem Programm namens "Mozart On The Road" auf (Eintritt: 18 Euro).

Danach geht es jedes Wochenende und teils auch dazwischen Schlag auf Schlag. "Ich finde, wir sind vor allem musikalisch diesmal extrem vielfältig aufgestellt", sagt Beate Müller. Die Bandbreite reiche von Rock über Klassik und Musikkabarett bis zu Auftritten von Chören. "Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Facetten die Veranstalter anbieten." Für ausbaufähig hält sie hingegen das Angebot, das sich in erster Linie an junge Menschen wendet. Für diese Zielgruppe gebe es nur die Musikwiese mit Live-Acts, DJs und mehr vom 26. bis 28. Juli auf der Schwanenwiese in Bad Saarow und das Festival Alinae Lumr vom 23. bis 25. August in Storkow. "Wenn es mehr werden soll, müssen sich dafür aber auch Veranstalter finden", sagt sie.

Gespielte Gerichtsverhandlung

Mit zahlreichen Terminen vertreten ist in diesem Jahr hingegen die Akademie für Rechtspädagogik und Rechtskultur (AfRR). Dazu gehören unter anderem ein Vortrag über Benimm-Tipps des Knigge (4. September) und eine gespielte Verhandlung vor einem Jugendstrafgericht, bei der jedermann mitwirken kann (7. September). Ebenfalls gelistet ist der Scharmützelsee-Triathlon von 16. bis 18. August, der in diesem Jahr seine Premiere feiert. Auch Sport gehört also zum Kultursommer, bei dem der Kulturbegriff seit jeher weit gefasst ist. So steht auch der Tag der offenen Tür im Helios-Klinikum in Bad Saarow (31. August) im Programm.

Unterstützung bei der Erstellung des Programmheftes bekam Beate Müller von einigen anderen Mitgliedern des Fördervereins – von Ingrid Holm-Saager, Gabriele und Jürgen Renken, Peter Peters, Lutz Storr und Wolfgang Mertke. Dennoch überlegt sie, wie die Aufteilung der Arbeit in den kommenden Jahren laufen könnte. Hintergrund: Neben der Mammutaufgabe mit dem Programmheft hat sie in diesem Jahr auch den Vorsitz des Fördervereins übernommen.