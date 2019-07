Konzert im Sonnenuntergang

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Zum Abschluss wurde es richtig romantisch: Genau 223 Musikliebhaber haben am Sonnabend am Großen Müllroser See ein Konzert der besonderen Art erlebt. Die "Serenade am See" beschenkte sie nicht nur mit wunderschöner Musik, sondern auch mit einem atemberaubenden Sonnenuntergang. Glühend senkte sich die Abendsonne auf die Baumwipfel, während das Trio "Opus 3" des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt, verstärkt mit einer Gastmusikerin, auf dem Wasser musizierte. 2020 spielt wieder das Quintett "Harmonic Brass" aus München.