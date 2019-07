Die Luisenhof-Träumerinnen

Ines Weber-Rath

Falkenhagen (Mark) (MOZ) Sie nennen sich das Dream UpTeam und wollen ihre Träume auf dem Falkenhagener Luisenhof wahr werden lassen: Ella Luise Paape, Susanne Salzmann und Marion Förster hatten am Sonntag das sinnbildliche Tor unter dem imposanten Bogen am Eingang zum Luisenhof für Besucher geöffnet, um sich und ihre Ideen vorzustellen. Für ihre Falkenhagener Nachbarn zählt zunächst, dass der geschichtsträchtige einstige Mühlenhof am Platkower Mühlenfließ wiederbelebt worden ist. Er stand rund vier Jahre leer, nachdem ihn die vorherigen Eigentümer in Richtung Süddeutschland verlassen hatten. Sie hinterließen faktisch eine Baustelle. Doch der Hof und seine vorhandene Bausubstanz seien "genau das, was wir gesucht haben", sagt Ella Luise Paape.

Den Traum vom eigenen Pferdehof habe sie gemeinsam mit ihrer Mutter Christine schon lange geträumt, erzählt die 25-Jährige. Seit ihrem fünften Lebensjahr reitet sie und hat als ausgebildete Reitlehrerin und Pferde-Physiotherapeutin ihr Hobby zum Beruf.

Der Weg nach Hennigsdorf, wo die Berliner Familie bis dahin ihre Pferde untergestellt hatte, war auf Dauer zu weit. Nachdem sie den im Internet annoncierten Luisenhof sahen, fiel die Entscheidung: Hier wollen wir leben und arbeiten! Der Name des Hofes soll dabei nur am Rande eine Rolle gespielt haben.

Nach dem Kauf im September war Ella Luise Paape im November als Erste auf den Luisenhof gezogen. – In das Haus, das von den Vorbesitzern als Art Aufsatz auf einen Teil des ehemaligen Stallkomplexes aufgesetzt worden war.

Seit April wohnt auch ihre Freundin und Team-Partnerin Susanne Salzmann auf dem Hof an der Verbindungsstraße von Falkenhagen zur B5, in der Nähe des Seehotels und Gabelsees. Die Reitlehrerin ist die erste Bewohnerin des einstigen Mühlenhauses. In dem sollen Stück für Stück weitere Wohnungen und Gästezimmer ausgebaut werden, sagt Ella Paape.

Parallel drängt der Ausbau des Stallkomplexes, der sich bislang als Ruine darbietet. Denn die Pferde der drei Trainerinnen und Therapeutinnen – derzeit sind es sieben – brauchen eine feste Unterkunft. Bislang stehen sie auf einer Koppel nahe der B5, auf dem Gelände, das die Falkenhagener noch heute "Flugplatz" nennen. Was nun den Traum von Ella Luise Paape, Susanne Salzmann und Marion Förster – auch letztere ist Reitlehrerin – betrifft: Sie wollen auf dem Luisenhof ein Seminar- und Ausbildungszentrum für Pferd und Reiter etablieren.

Spezialistin für Problemtiere

Ihr Motto ist: "Mach’ dein Pferd erfolgreich". Das setze voraus, dass man sein Tier auch versteht, sagt Ella Paape. Susanne Salzmann, die bislang als "reisende Therapeutin" zu Problempferden im ganzen Land fährt, will sich ihrer Spezialität, der Tellington-Methode, künftig vor allem auf dem Luisenhof widmen. Bei dem von der kanadischen Pferdeexpertin Linda Tellington-Jones entwickelten System geht es um die gemeinsame Ausbildung und den Aufbau von Vertrauen zwischen Mensch und Pferd. Die Besucher des Tages der offenen Tür bekamen am Sonntag einen praktischen Einblick in die Trainingsmethode, die sich an Freizeitreiter wie Profis richtet. "Falkenhagen ist ein wunderschönes Dorf, wie fühlen uns hier sehr wohl und gut aufgenommen", sagt Ella Luise Paape. Ihre Mutter und sie haben sich mit ihren Plänen den Gemeindevertretern vorgestellt. Zum Tag der offenen Tür kam mit Maria Plontasch die neue Vorsitzende des Ausschusses für Tourismus, Jugend und Sport der Falkenhagener Gemeindevertretung auf den Luisenhof.

Kontakt zum Luisenhof-Team: www.dreamupteam.de und Tel. 017638730053