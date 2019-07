Schwangeren-Kurheim in Bad Saarow schließt

Manja Wilde

Bad Saarow (MOZ) Das Schwangeren-Kurheim "Haus zur Sonne" schließt zum 30. September. "Es ist uns nicht gelungen, mit den Krankenkassen des Landes Brandenburg im Frühjahr 2019 einen Kostensatz auszuhandeln, der die tatsächlichen Koten deckt", teilte der Kreisverband Fürstenwalde der Arbeiterwohlfahrt (Awo) am Montag in einer Pressemitteilung mit. Noch in der vergangenen Woche hatte es Geschäftsführer Christian Wende-Szepes abgelehnt, sich zu den Schließungsgerüchten zu äußern, die in Bad Saarow bereits die Runde machten (MOZ berichtete).

Die Awo ist der Träger des Hauses, in dem sich fast 20 Jahre lang Frauen mit Risikoschwangerschaften erholen konnten. Während dieser Zeit seien dort rund 6000 Frauen, die aus der ganzen Bundesrepublik anreisten, betreut worden. Um nicht den gesamten Kreisverband zu gefährden, habe der Vorstand den Beschluss gefasst, dieses Angebot zu beenden, heißt es in der Mitteilung, die Christian Wende-Szepes und Verbandsvorsitzende Monika Kilian unterzeichneten, weiter. Den Mitarbeiterinnen seien Arbeitsplätze innerhalb des Verbandes angeboten worden. mw