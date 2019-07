Besuch bei Kruschel und Karla Kolumna

Lea Pohlan (9): Das ist eine tolle Beschäftigung in den Ferien. Bei der MOZ finde ich es super interessant, weil wir auch rausgehen. Ich will auch noch zur Sparkasse und ins Museum. © Foto: Daniela Windolff

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Wer ist Kruschel? Was macht ein Reporter? Wie führt man ein Interview? Das wollten Angermünder Grundschulkinder ganz genau wissen und nutzten das Angebot der MOZ-Lokalredaktion, im Rahmen des Agendadiploms den Lokaljournalisten über die Schulter zu schauen und selbst einmal in die Rolle eines jungen Reporters zu schlüpfen. Zum zweiten Mal wird in Angermünde das Agendadiplom in den Sommerferien angeboten, bei dem verschiedene Unternehmen, Einrichtungen und Vereine freiwillig für Kinder kostenlose Veranstaltungen anbieten. Anliegen ist es, allen Kindern spannende Ferienerlebnisse zu ermöglichen und ihnen dabei ihre Heimat näher zu bringen und sie in unterschiedliche Arbeitswelten schnuppern zu lassen.

Die Märkische Oderzeitung hat sich nach dem Erfolg im ersten Jahr wieder bereit erklärt, zwei Veranstaltungen anzubieten. Sie erfahren, wie eine Tageszeitung aufgebaut ist, was Journalisten tun, was sie von Schriftstellern unterscheidet, über welche Themen sie berichten, wie sie an Informationen gelangen und wer alles an einer Zeitung beteiligt ist, ehe sie morgens im Briefkasten liegt. Schließlich können sich die Jungen und Mädchen selbst auf den Weg zu den ersten Interviews ihres Lebens machen und erfahren, dass man sich gut vorbereiten und auch Mut haben muss, fremde Menschen anzusprechen.

"Ich finde es total spannend, dass wir als Reporter rausgehen dürfen, aber ich hab auch ein bisschen Bammel", gesteht Sofie Paluszek, die zum ersten Mal beim Agendadiplom dabei ist und als Kinderreporterin viele kluge Fragen stellt. Im Presse-Shop von Birgit Brandt interessiert sie, ob mit Internet und Social Media heute weniger Zeitungen gelesen werden, was Birgit Brandt bestätigt. Die Kinder interessiert, wie viele Zeitungen es hier gibt. 1000 verschiedene Titel werden angeboten. Im Café Kobi wollen Malte und Emil wissen, wie viel Eis bei heißem Wetter gegessen wird. 500 bis 600 Kugeln pro Tag, erklärt Verena Ziele. Lieblingssorten seien Schoko und Engelblau.

Einmal unterwegs, sind die Kinder kaum zu bremsen und wollen unbedingt den Bürgermeister besuchen. "Er ist viel beschäftigt und gerade unterwegs" bedauert seine Assistentin Ilonka Hundt und rät, "es ist besser, sich einen Termin zu machen."

Warme Getränke gegen Hitze

Spontan klappen jedoch Umfragen auf der Straße, was die Kinder ebenfalls ausprobieren. "Wie schützt man sich vor Hitze?" "Warme, statt eiskalte Getränke trinken", rät Suzan Gürenci. "Füße in kaltes Wasser tauchen", ist ein Tipp von Gudrun Klose. "Wo machen Sie Urlaub?", fragen die Jungreporter Hedwig Müller, die nach Rom reist, und Christin Neujahr, die Urlaub im Wohnwagen in Österreich machen will. Am 15. Juli findet Agendaveranstaltung zwei in der MOZ statt.