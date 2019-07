Feuerwehr-Geburtstag mit Umzug

Anke Beißer

Markgrafpieske (MOZ) In Markgrafpieske wird am Wochenende nicht nur der Sommer gefeiert. Vielmehr liefert die Freiwillige Feuerwehr ein zusätzlichen Anlass für die traditionelle Sause im örtlichen Park. Denn sie wird 110 Jahre alt, die Nachwuchsabteilung immerhin schon 25.

Die Festivitäten beginnen am Sonnabend, 11 Uhr, mit einem Umzug der Feuerwehren mit historischen Fahrzeugen und Kapelle – von der Langen Straße über die Markgrafenstraße und den Langen Damm bis zum Festplatz.

Ab 15 Uhr sind ein Kinderfest und ein großer Kuchenbasar vorbereitet. Auf die jüngsten Festbesucher warten Kinderautos, Hüpfburg und Fahrten durch den Ort mit dem Feuerwehrauto. 20 Uhr startet das Abendprogramm, für dessen Gestaltung in bewährter Weise Ralf-Dieter Musick sorgt. Von seiner Musikauswahl inspiriert, kann dann bis in die Nacht hinein getanzt und schwungvoll gefeiert werden.

Am Sonntag steht dann noch ein Frühschoppen an. Von 11 bis 15 Uhr unterhalten die Fürstenwalder Blasmusikanten das Publikum. An beiden Tagen ist natürlich fürs leibliche Wohl mit Speis und Trank gesorgt.