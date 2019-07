Burghof wird zur Bühne der Großpuppen

MOZ

Beeskow Als Hommage an die längst vergangene Stummfilm-Ära und an den Künstler George Meliès gastiert das Theater des Lachens aus Frankfurt (Oder) mit einer Open Air Theater-Inszenierung "La Luna": ganz ohne Sprache, mit Großpuppen und Stummfilmfiguren. Die Veranstaltung findet am Freitag ab 21.30 Uhr auf dem Burghof der Burg Beeskow statt.

Dabei wird die neben dem Bergfried gelegene, überdachte Bühne zum Zuschauerraum, der Burghof mit Burgtor zur Bühne und Ausblick auf die Spree. "Ein in mehrfacher Hinsicht herausragendes Inszenierungs- und Kooperationsprojekt des Frankfurter Theaters", verspricht das Burgteam.

Stummfilm-Darsteller entspringen einer Leinwand. Aus der Zeit, aus dem Raum und der Dimension gefallen, wandelt die illustre Gesellschaft staunend umher.

Regie der internationalen Koproduktion vom Theater des Lachens (Frankfurt/Oder), Teatr Animacii (Poznan/Polen) und Das Weite Theater (Berlin) führt Alexei Leliavski aus Minsk. Gemeinsam mit sieben Puppenspielern entführt er das Publikum bei beginnender Dämmerung in eine Welt der Phantasie und der Träume.

La Luna, Open-Air-Inszenierung des Theaters des Lachens (Frankfurt), Regie Alexei Leliavski: mit Großpuppen. Karten zum Preis von 15 Euro, ermäßigt 10 Euro sind auf der Burg Beeskow oder unter Tel. 03366 352727 erhältlich