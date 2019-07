Polen sieht Lehrer-Abwerbung kritisch

Dietrich Schröder

Gorzów (MOZ) Das Ansinnen des Brandenburger Bildungsministeriums, Lehrer aus dem Nachbarland Polen zu gewinnen, stößt dort auf Skepsis bis Kritik.

"Bei uns werden selbst Fachlehrer in Mathematik, den Naturwissenschaften und Englisch benötigt", sagte die Vize-Bildungskuratorin der Wojewodschaft Lebuser Land, Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz, am Montag auf Anfrage unserer Zeitung.

Sie reagierte damit auf die am Wochenende bekannt gewordenen Werbeversuche des Potsdamer Bildungsministeriums, das im Grenzraum Flyer verteilt, in denen Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) sichere Arbeitsplätze und eine gute Bezahlung verspricht. Die polnische Staatsbeamtin verwies darauf, dass es auch im Nachbarland schwierig sei, junge Leute für den Lehrerberuf zu gewinnen. Das massenhaft Lehrer aus Polen nach Deutschland abwandern würden, sei freilich auch nicht zu befürchten, weil nur die wenigsten über so gute Deutschkenntnisse verfügten, um in Brandenburg Lehrer sein zu können.

Im Frühjahr hatte es in ganz Polen einen massiven Lehrerstreik gegeben, bei dem die Pä­dagogen eine bessere Bezahlung gefordert hatten. Dieser war wegen der Prüfungen in den Schulen unterbrochen worden. Das Warschauer Bildungsministerium hatte darauf angekündigt, die Gehälter für Lehrer, die zwischen 800 und 1500 Euro betragen, um 15 Prozent anheben zu wollen.