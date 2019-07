Mozart "Made in Neuzelle"

Janet Neiser

Neuzelle Am Donnerstag ist es soweit: Dann hat die Oper Oder-Spree 2019 Premiere im Kloster Neuzelle. "Mozarts Zauberflöte" wird aufgeführt, etwas anders als manch einer erwartet, heißt es aus der Stiftung Stift Neuzelle. Tilman Schladebach sprach vorab mitüber den Stand der Vorbereitungen.

Herr Schladebach, wie sind die Vorbereitungen bislang gelaufen?

Alles ist gut. Die Vorbereitungen sind auf den Punkt. Wir sind da, wo wir bis heute sein wollten. Jetzt geht es in den Endspurt bis zur Premiere an diesem Donnerstag im Kreuzhof des Klosters.

Sämtliche Orchestermusiker und Darsteller sind also in Neuzelle?

Ja, alle sind hier. Wir haben allerdings den Probenplan etwas modifizieren müssen – aufgrund der lang anhaltenden Hitze. Die Proben im Kreuzhof des Klosters haben dann nur in den Abendstunden stattgefunden, was angesichts der Temperaturen allerdings keine wirklich deutliche Erleichterung war.

Wo wurde das Ensemble untergebracht?

In den Räumlichkeiten der Stiftung und im Internat der Rahn-Schule.

Haben Sie bei den Proben schon mal geschmult?

Aber sicher. Ich war schon im Frühjahr bei den Proben im ehemaligen Forsthaus Schierenberg dabei. Und ich kann sagen: Das wird eine moderne, wunderbare Mozart-Inszenierung, die anders ist, als manch einer sich das vorstellt. Aber unsere "Zauberflöte" bleibt ein richtiger Mozart.

Man muss also kein Klassikfan sein und sich im Opernmetier auskennen, um bei der Oper Oder-Spree Spaß zu haben?

Nein, absolut nicht.

Wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Kartenvorverkauf?

Die ersten drei Veranstaltungen in Neuzelle, inklusive der Premiere, sind ausverkauft. Für den Nachmittag am 7. Juli gibt es noch 43 Karten, für den 11. Juli 53, für den 12. Juli 42 und für den 13. Juli sind noch 17 Plätze frei, so war der Stand am Montag. Das ist sehr gut. Wir steuern auf eine Vollauslastung zu. Auch in Beeskow war man sehr zufrieden.

Wie sieht es bei den anderen Formaten innerhalb des Musiktheaterfestivals aus?

Ich rede jetzt mal nur für Neuzelle: Für die Gala am 4. August gibt es noch Karten. Aber auch da sollte man zusehen, dass man welche reserviert. Für das Gastspiel der Taschenoper "Lippen schweigen" des Frankfurter Kleist Forums am 20. Juli sind auch noch Karten da.

Wovor schlottern Ihnen am meisten die Knie?

Ich habe immer Angst, dass das Wetter kippt. Wir brauchen zwar für unsere Aufführungen unter freiem Himmel keine 39 Grad. Aber wir brauchen einen schönen und vor allem trockenen Sommerabend. Die Schlecht-Wetter-Variante wäre das Refektorium. Ansonsten zittere ich vor nichts.

Wie ist das Feedback der Darsteller und Musiker?

Die sind gerade sehr fokussiert und konzentriert. Ich werte es als äußerst positiv, dass es keine Beschwerden gab, bis auf den ersten Probenplan. Zur Abkühlung haben wir zudem ein Freibad im Angebot. Ich denke, das wird auch genutzt.