Krankenhaus weiht Anbau ein

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Mit einem ganz großen Bahnhof ist am Montagvormittag der Erweiterungsbau des Krankenhauses Märkisch-Oderland in Strausberg-Nord eingeweiht worden. Im Konferenzraum des neuen Gebäudeteils E fanden gar nicht alle Ehrengäste und Mitarbeiter Platz, entsprechend verhielt es sich mit den Parkplätzen. Selbst gegenüber auf dem großen Baumarkt-Parkplatz kreisten suchende Pkw. Landtagsabgeordnete Simona Koß parkte ihr Wahlkampfauto schließlich vor dem Fleischer. Und während als vierte Rednerin die stellvertretende Strausberger Bürgermeisterin Gudrun Wolf in warmen Worten die Einweihung als großartige Verbesserung für Mitarbeiter und Patienten würdigte, verteilten ihre Leute auf dem Obi-Parkplatz Knöllchen an alle Autos, die keine Parkscheibe im Fenster hatten.

Umzug bei laufendem Betrieb

Krankenhaus-Geschäftsführerin Angela Krug gab indes einen Überblick über die insgesamt 16,5-Millionen-Euro-Investition und dankte sämtlichen Beteiligten bis hin zu Mitarbeitern und Patienten, da alle Um- und Neubauten sowie Umzüge bei voll laufendem Betrieb stattfinden mussten. Der Gewinn für alle Beteiligten sei umso größer: Die neue Rettungsstelle biete die Möglichkeit, nicht nur die Patienten in den Behandlungszimmern, sondern auch im Wartebereich zu überwachen, um notfalls schnell eingreifen zu können. Die neue Notaufnahme mit der Ambulanz, der neuen Intensivstation, der hinzugekommenen Zwischenpflege, der neuen Energiezentrale an der Außenwand der Rettungswagenzufahrt, neue Küche, Cafeteria, Funktionsdiagnostik und Endoskopie steht neben zwei Medizinischen Versorgungszentren des Krankenhauses mit ambulanten Behandlungsmöglichkeiten. "Dieser strukturelle Umbruch braucht aber politische Sicherheit", betonte Angela Krug und kritisierte die fortwährenden Vorstöße des Bundesgesundheitsministers im Zusammenwirken mit den Krankenkassen, die besonders kleinen Krankenhäusern das Leben schwermachen. Landesgesundheitsministerin Susanna Karawanskij (Die Linke) sagte zu, die kritischen Töne in die Bundespolitik zu tragen: "In der Gesundheitsministerkonferenz kämpfe ich gegen die Zentralisierung der Gesundheitsversorgung in großen Häusern." Sie lobte das Krankenhaus MOL für die "Sachkenntnis, Entschlossenheit und visionäre Tatkraft", mit der es dieses Bauvorhaben durchgezogen habe. Ihr gehe es darum, mit der sektorübergreifenden Versorgung in ambulant-stationären Zentren auch die kleinen Häuser zukunftsfest zu machen.

Für den Chefarzt der Intensivmedizin, Dr. Holger Remde, ursprünglich einer der schärfsten Kritiker des Bauvorhabens vor allem wegen des fortlaufenden Betriebs, bleiben wenige Wünsche offen: mehr Parkplätze.