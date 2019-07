Tanzen mit DJ Bobo

Spagat geht immer: Alina Kasselmann aus Fürstenwalde will Musicaldarstellerin werden. Schon als Vierjährige lernte sie die ersten Tanzschritte bei den United Dancers. © Foto: Bettina Winkler

Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Sie hat einen Traum für den sie alles gibt – Alina Kasselmann möchte als Musicaldarstellerin auf den großen Bühnen der Welt stehen. Die Fürstenwalderin (19) hat ihr Ziel vor Augen und dafür arbeitet sie hart.

Schon als Vierjährige hat Alina das Tanzen für sich entdeckt. Bei einer Schnupperstunde im Fürstenwalder Tanzverein United Dancers wurde ihr damals schnell klar: "Das möchte ich machen". Fünf Jahre später gehörte Alina für den Verein zur Stammbesetzung bei der Wettkampfdisziplin Disko Dance – ein anspruchsvoller Tanzstil mit Akrobatik, spektakulären Sprüngen und Eleganz. Alina startete dabei im Duo und in der Gruppe. 2009 ist sie Deutscher Meister geworden. In den folgenden Jahren gab es regelmäßige Wettkämpfe , Auftritte und Shows. Auch Starts bei der Welt- und Europa-Meisterschaft waren dabei. "Ich bin dabei gut herum gekommen, war unter anderem in Schweden, Tschechien und Polen", sagt Alina Kasselmann, für die es eine schöne Zeit war.

Der Tanzverein United Dancers mit 174 Mitgliedern ist groß. Trotzdem fühlen sich alle wie eine Familie. Das Training in den Räumlichkeiten im Julius-Pintsch-Ring ist hart und zeitaufwendig. Man verbringt viele Stunden zusammen und man erlebt Höhen und Tiefen. "Wir haben gemeinsam gelacht, geweint, geschwitzt und unseren Muskelkater kuriert. Das verbindet", sagt Alina Kasselmann schmunzelnd. Obwohl sie selbst große Zukunftspläne hat, liegt ihr der Nachwuchs am Herzen. Mit Anna-Sophie Kowol trainiert sie 9- bis 10-Jährige unter dem Namen "Rockets" im Disko Dance.

Einen wichtigen Meilenstein für die angestrebte Karriere hat Alina Kasselmann in den letzten Monaten genommen. In Zusammenarbeit mit der Tanzschule Gertitschke, den United Dancers und dem Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband (ADTV) konnte sich die talentierte junge Frau beim Casting von DJ Bobo, der alle zwei bis drei Jahre neue Gesichter für seine Shows sucht, bewerben. Bevor es im Februar zum Casting nach Hamburg ging, hat Alina drei Choreografien nach Vorgaben einstudiert. "Vor dem Auftritt war ich total aufgeregt. Kaum stand ich auf der Bühne, war ich voller Konzentration und habe einfach nur getanzt", erinnert sich die 19-Jährige. Sprachlos sei sie gewesen, einfach überwältigend und unbeschreiblich dann das Gefühl, als sie erfuhr, dass sie dabei war.

Spektakuläre Bühnenbilder

Von April bis Juni ging es dann auf Tour. DJ Bobo ist bekannt für seine aufwendigen Shows mit vielen Tänzern und spektakulären Bühnenbildern. Mit dem Tourbus ging es nach Erfurt, Dresden, Magdeburg, Schwerin und Leipzig. Dort war die größte Veranstaltung mit 9000 Besuchern. "Es ist unbeschreiblich. Von der Bühne habe ich nur glückliche Gesichter und klatschende Hände gesehen", erinnert sich die Fürstenwalderin.

Um ihren Traum von einer Musicalbühne zu erfüllen, arbeitet Alina Kasselmann hart. Sie macht in Berlin eine Ausbildung zur Fremdsprachen-Korrespondentin, nimmt Tanzunterricht bei Sonja Bartuccelli, einer bekannten italienischen Tänzerin. Im nächsten Jahr wird die junge Frau in Barcelona eine Tanzschule besuchen. Das alles muss sie durch Jobs finanzieren. "Ich habe nur wenig Freizeit. Aber ich weiß, wofür ich das tue", sagt sie.