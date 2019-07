Neuen Chefarzt im Seelower Lutherstift-Krankenhaus begrüßt

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Es ist gerade einen Monat her, da gab es eine ähnliche Runde im Seelower Lutherstift-Krankenhaus. Am 1. Juni war Dr. Kai Eggers als neuer Chefarzt der Klinik für Innere Medizin begrüßt worden. Der 42-Jährige ist Facharzt für Inneres und Kardiologie, war zuvor im Klinikum Markendorf als Oberarzt tätig. Am Montag kamen die leitenden Akteure aller Bereiche des Hauses erneut zusammen, um einen weiteren Neuzugang willkommen zu heißen.

Experte der Schmerztherapie

Dr. Steffen Schröder hat zum 1. Juli als neuer Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerzmedizin und Notfallmedizin seinen Dienst angetreten. Auch er kommt aus einem großen Haus, war 20 Jahre im Unfallkrankenhaus in Marzahn tätig. So mancher seiner Kollegen habe sich gewundert, dass er in die Provinz "abwandert", berichtete Dr. Schröder. Er habe sich jedoch bewusst für Seelow entschieden. Aus seiner Zeit als Notarzt kannte er das Krankenhaus und bewarb sich um die ausgeschriebene Stelle. Der bisherige Chefarzt Dr. Frank Bertkau ist in den Ruhestand verabschiedet worden.

In großen Einrichtungen wie das Unfallkrankenhaus mit seinen 80 Intensivbetten gebe es eine immer stärkere Spezialisierung, erläuterte Dr. Steffen Schröder seine Motivation für den Wechsel. Er habe in Berlin fast ausschließlich nur noch der Schmerztherapie gearbeitet. "Ich wollte einfach gern wieder als Arzt das ganze Spektrum meines Fachgebietes absolvieren", sagte der 47-Jährige. Seine neue Tätigkeit im Seelower Krankenhaus sehe er als Herausforderung, vor Ort Bestehendes weiter zu entwickeln und das Angebot zu erweitern.

Ein Punkt, über den man sehr glücklich sei, betonte der kaufmännische Direktor Frank Volkmer. "Es ist ein wichtiger Schritt, um das Haus für die Zukunft aufzustellen." Volkmer sicherte zu, dass man alles tun werde, um die jetzt noch vakante Stelle des Oberarztes in der Anästhesie wieder zu besetzen. Was angesichts des heiß umkämpften Ärzte-Marktes nicht so einfach sei. "Aber ich bin zuversichtlich, dass wir bald eine Lösung finden."

Mit der Chefarzt-Besetzung will das Haus auch ein klares Signal für die Patienten der Region setzen, hieß es. Es gehe künftig noch stärker darum, durch engere Kooperation die Krankenhäuser des Verbundes Teltow-Lehnin zu nutzen. Dazu gehört auch die kurzzeitige Verlegung für Spezialbehandlungen und dann die Rück-Verlegung zur Beobachtung wieder nach Seelow.