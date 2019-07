Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Bei der Brandenburgischen Seniorenwoche 2020 will die Arbeiterwohlfahrt in Erkner Spiele unter dem Motto "Senioren sind spitze" veranstalten. Diese Idee hat der Vorsitzende der Awo Erkner, Hans-Peter Hendricks, entwickelt. Ihm schweben Geschicklichkeitsspiele in verschiedenen Altersgruppen vor. Abends soll es eine Tanzveranstaltung geben. Bürgermeister Henryk Pilz werde die Schirmherrschaft übernehmen, sagte Hendricks.