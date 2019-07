"Ignoranz, die erstaunt"

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Vor dem Mittag am Sonntag musste die Feuerwehr Eisenhüttenstadt ausrücken. Der Grund: Eine Rasenfläche an einem Wohnblock an der Karl-Marx-Straße war in Brand geraten. Also wurde die 112 gewählt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Brandursache ist offiziell unbekannt. Doch vermutlich war es eine Zigarettenkippe, das hört man auch aus Feuerwehrkreisen.

"Manchmal staunt man über so viel Ignoranz", sagt Eisenhüttenstadts Wehrleiter Norbert Manteufel mit Blick auf Raucher, die selbst bei der größten Trockenheit ihre noch glühenden Stummel einfach wegschmeißen. Manchmal landen sie im Gebüsch neben dem Gehweg, auf dem Rasen oder aber im Fall von Autofahrern im Grünstreifen oder Wald. "Man sollte erwarten können, dass Raucher ihre Kippen erst ordentlich ausmachen und dann entsorgen", betont der Wehrleiter.

Zigarettenkippen sind jedoch nicht das einzige Problem. Auch herumliegende Scherben können Feuer entfachen. Und zerdepperte Glasflaschen oder andere Scherben liegen in Eisenhüttenstadt zuhauf herum: Im Wald, auf Spielplätzen und vor Haustüren. Ein MOZ-Leser informierte darüber, dass vor seiner Tür zahlreiche Scherben alter TV-Geräte zu finden seien, die zum Sperrmüll gehörten. Eine weitere schrieb: "Bei uns ist auch der ganze Hof voll."

Norbert Manteufel hat nach dem Einsatz vom Wochenende noch ein anderes Anliegen. Sicherlich sei die Feuerwehr für das Löschen von Bränden zuständig und immer auch der erste Ansprechpartner, sagt er. Aber wenn ein Anwohner sehe, dass sich auf einer Rasenfläche gerade erst ein Feuer entwickle, dann sei es manchmal effektiver, schnell einen Wassereimer zu holen und den auf diese Stelle zu kippen. Denn so schnell würden sich die Flammen auf Gras nicht ausbreiten. So wurde erst angerufen, die Feuerwehr musste ausrücken und in dieser Zeit vergrößerte sich die brennende Fläche. Ein Wassereimer wäre zudem billiger gewesen. Denn beispielsweise ein halbstündiger Einsatz eines original besetzten Feuerwehrwagens würde rund 150 bis 160 Euro kosten. Geld, das von jedem Steuerzahler kommt.

Brandeinsätze sind in der Regel gebührenfrei, es sei denn ein Brandstifter, der vorsätzlich gehandelt hat, wird geschnappt. "Wer Kippen wegschmeißt, handelt zwar grob fahrlässig, im Normalfall ist ihm aber kein Vorsatz nachzuweisen", erklärt Manteufel. Ihm geht es aber bei seinem Hinweis auf den Wassereimer um mehr. Wenn nämlich ein Fahrzeug zu einem solchen Einsatz gerufen wird, fehlt es möglicherweise an anderer Stelle, wo die Situation wirklich brenzlig wird. Das sei am Sonntag glücklicherweise nicht der Fall gewesen. Aber in den vergangenen Jahren sei so etwas durchaus schon vorgekommen.