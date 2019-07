Turbulenter Job-Einstieg

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Wer privat mit der Steuererklärung zu tun hat, kann sich vielleicht vorstellen, welche Kopfstände Sabine Schulze gerade unternehmen musste. Die 43-Jährige trägt seit wenigen Wochen Verantwortung als Geschäftsführerin des Tourismusvereins Naturpark Barnim und stand gleich zu Beginn vor der Aufgabe, die Finanzplanung der ihr in vielen Details noch unbekannten Materie zu Papier zu bringen. "Als Neueinsteiger arbeitete ich mich durch die Unterlagen, das ging teilweise recht turbulent zu", gestand sie kürzlich ein. Glücklicherweise konnte sie ihre Amtsvorgängerin Annett Ochla befragen. Die frühere Geschäftsführerin hatte ihre Stelle gekündigt. "Sie hat eine sehr gute Arbeit gemacht, aber es passte personell nicht", wurde hinterher an verschiedenen Stellen geraunt. Nach der anfangs auf ein Jahr limitierten Stelle wurde Annett Ochla später eine Verlängerung angeboten, aber da war das Tischtuch wohl schon zerschnitten.

Für Sabine Schulze bleibt die Amtsvorgängerin aber als Ansprechpartner erhalten, da sie weiter freiberuflich für den Tourismusverein tätig sein wird. "In Sachen Social-Media und digitaler Präsenz arbeiten wir weiter zusammen", bestätigt Sabine Schulze.

Vor ihrer Anstellung als Geschäftsführerin kümmerte sie sich beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) jahrelang um die Bed&Bike-Angebote und bringt allein aus dieser Zeit eine Affinität zum Rad- und Wandertourismus mit. Zudem verfügt sie über etliche Kontakte in die Brandenburger Tourismus-Szene. Dieses Netzwerkwissen will sie ebenfalls einbringen.

Region braucht Bekanntheit

Erste Erkenntnisse über die Urlaubsregion Naturpark Barnim weisen schon den Weg, den die neue Chefin begehen will. Demnach müssten sich die Touristiker konzentrieren, beispielsweise auf hochwertigen Wandertourismus. "Wir müssen dem Naturpark ein passendes Bild geben. Ich sehe das Wandern und natürlich das Radfahren, beides wurde angesichts anderer wichtiger Aufbauarbeit etwas vernachlässigt", so die erste Einschätzung. Projekte wie der 87 Kilometer lange Rundwanderweg oder der sogenannte 66-Seen-Rundweg empfehlen sich für die Urlauber, die während ihrer Freizeit aktiv sein wollen. "Die Wege sind unheimlich schön, aber nicht so bekannt. Außerdem müssen wir entlang dieser Wege die Angebote verbessern. Gäste wollen vorher wissen, wo es Wasser, Kaffee und Mittag und auch WC’s gibt", weiß Sabine Schulze.

Nicht minder wichtig seien belastbare Potenzialanalysen. Zumal die neue Chefin schon den Wunsch der Region aufgenommen hat, dass Tourismus um jeden Preis keineswegs erwünscht ist. "Wir wollen keinen Massentourismus, die Angebote müssen schon auf den Naturpark angepasst sein", legt sie sich fest. Ein dickes Aufgabenheft verbindet sie mit dem Thema Digitalisierung. Damit sind beispielsweise schnelle Informationen über die Region via Internet gemeint, Hinweise auf die touristischen Anbieter, ihre Öffnungszeiten und Offerten. Und das alles konzentriert auf einer statt auf vier Seiten, die man derzeit noch mühevoll im Netz zusammensuchen muss. Selbst solche Themen wie die Munitionssuche am Wandlitzsee gehören dazu, wie sich bei der Arbeit am Counter der Tourismus-Info zeigt. "Wir müssen unsere Informationen nach Berlin spülen, so schwierig das auch sein mag. Manche Gäste beschweren sich: Sie haben Geld in die Parkautomaten gesteckt, aber das Strandbad ist geschlossen." Im Marketing sind die großen Messen dieses Jahres wie die ITB oder die Grüne Woche schon gelaufen. Dafür sind Tage der offenen Tür in den Barnimer Jugendherbergen geplant.