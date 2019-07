Schiff legt wieder in Beeskow an

Manfred Wiedemann, Eigner der MS Schwielochsee, fährt seit 25 Jahren mit Fahrgästen über Spree und Schwielochsee. Donnerstags bietet er zweistündige Fahrten von Beeskow aus an. Die touristischen Einrichtungen sind derzeit in schlechter Verfassung, meint er. Fotos: Jörn Tornow © Foto: Jörn Tornow

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Sommerzeit ist Ferienzeit. Bei dem sommerlich-stabilen Wetter in Oder-Spree braucht man dafür gar nicht weit zu reisen. Vor der Haustür eröffnen sich tolle Erholungsmöglichkeiten. Ein Tipp ist ein Törn mit der MS Schwielochsee. Ab Donnerstag können Interessierte mit dem Schiff wieder wöchentlich von Beeskow aus auf Wasserrundfahrt gehen. Jeden Donnerstag um 13.30 Uhr legt das 89 Jahre alte historische Motorschiff mit dem senkrechten "Titanic-Steven" von der Wasserwelt ab. Danach geht es spreeaufwärts an Kummerow vorbei bis in den Leißnitzer See hinein. Dort wird gewendet. In Beeskow ist das Schiff wieder um 15.30 Uhr. An Bord hält Fahrgastschiffer Manfred Wiedemann eine Auswahl an Speisen und Getränken bereit. Natürlich kann man Fahrten auch von Goyatz aus erleben. Mitten auf dem Schwielochsee, weit weg von allen Ufern, kann man richtig "loslassen". Wiedemann feiert in dieser Saison ein persönliches Jubiläum: Seit 25 Jahren ist er als auf Spree und Schwielochsee unterwegs. Zuvor war er Fahrgastschiffer auf der Oder in Eisenhüttenstadt.

Gaststätte dicht

Wermutstropfen für Fahrgäste, die in Beeskow ankommen: Die Gaststätte Wasserwelt, die auf städtischen Grund von einem Privatmann errichtet wurde, ist auch in dieser Saison nicht bewirtet. Seit drei Jahren mittlerweile dümpelt das in bester Wasserlage gelegene Gasthaus vor sich hin. Beeskows Kämmerer Steffen Schulze: "Wir suchen intensiv eine gastronomische Nachnutzung!" Schade auch: Der Motorbootverleih auf der Spreeinsel, den die Marina Beeskow betrieben hatte, wurde eingestellt. Inhaber André Rädel hat seine Boote an die Marina Schlaubetal weitergereicht. Dort können führerscheinfreie Motorboote, und solche mit stärkerer Motorisierung sowie Hausboote gemietet werden. Bei Bedarf liefert Inhaber Ronny Schuknecht die Boote auch nach Beeskow.

Kontaktdaten von Unterkünften

Fahrgastschiffer Wiedemann bedauert diese Ereignisse. Er spricht von einem "Abbau des Tourismus" in Beeskow. Dazu zählt Wiedemann ausdrücklich auch die Schließung der Tourist-Info Ende Mai. Dies mache sich im Buchungsaufkommen durchaus bemerkbar. Teile der Aufgaben haben inzwischen die Mitarbeiterinnen der neu eröffneten Stadtinfirmation, Katrin Laske und Manuela Schieche, übernommen.

Anfangs habe es Anlaufschwierigkeiten gegeben, weil nicht alle Informationsmaterialien verfügbar waren, berichtet Schulze, inzwischen sei das Team gut eingespielt: "Jetzt läuft es rund." Statt der Tourist-Info mit dem roten i-Punkt betreibt die Stadt jetzt einen grünen i-Punkt. Die Mitarbeiterinnen unterstützen jetzt nicht mehr direkt beim Buchen von Unterkünften, sie reichen aber auf Kundenwunsch Kontaktdaten weiter. "Das ist genau das, was sich die Gäste wünschen", so Schulze.