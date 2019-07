20Cent Müllgebühr für Coffee to go

Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Thema Müllvermeidung kommt an der Europa-Universität an. Ein neuer Aufkleber mit der Aufforderung "Bring your own cup!" (Bring deinen eigenen Becher mit!) an den Kaffee-Theken der Universität verrät es. Mit einer kleinen PR-Aktion platzierten Präsidentin Julia von Blumental, der Asta-Vorsitzende Georg Gauger, Studierende einer Nachhaltigkeitsinitiative und die Geschäftsführerin des Studentenwerks Frankfurt (Oder) Monique Möbus-Zweig den neuen Hinweis kürzlich in der Caféteria im Hauptgebäude.

"Wir wollten nicht den x-ten Becher einführen", sagt Monique Möbus-Zweig. Zum Beispiel einen Pfandbecher, wie es ihn am Standort des Studentenwerks Eberswalde gibt. Der Asta der Viadrina verkaufe ja schon wieder befüllbare Becher in seinem Shop im Dönhoff-Gebäude, sagt sie. 8.50 Euro kostet der. So einen mitzubringen, dazu wolle man die Leute anregen. Oder besser noch, ihren Kaffee vor Ort und in Ruhe aus der Tasse zu trinken, so Möbus-Zweig. Wer doch einen To-Go-Becher nimmt, zahlt nun 20 Cent Aufschlag. In Berlin, etwa an Imbisstheken am Ostkreuz, wo viele Studierende in den RE1 steigen, ist das längst usus.

"Als ich Anfang 2017 beim Studentenwerk Frankfurt anfing, war Nachhaltigkeit hier noch kein Thema", erinnert sich Monique Möbus-Zweig. Im März hat sich die studentische Nachhaltigkeitsinitiative "Infinity" ("Unendlichkeit") gegründet. Die Studierenden drängten beim Studentenwerk darauf, die Einwegbecher zu reduzieren. Deren Einsatz hat in den letzten zehn Jahren massiv zugenommen. Die Reaktion auf den Becher-Aufschlag war unterschiedlich. In der Social-Media-App Jodel, in der man anonym Beiträge posten kann, verschafften sich jene Luft, denen das nicht gefiel: "To-Go-Becher sind ein Grundrecht!!!1!1!1!" oder "Jetzt müssen wir wegen den Kuwi Heinis 20 Cent extra für Becher zahlen, wird immer schlimmer an der Uni!"."Zu solchen Kommentaren äußern wir uns nicht", sagt Maria Richter, Mitgründerin von Infinity. Auf der Facebook-Seite des Studentenwerks hingegen gingen die Kommentare in die andere Richtung: Die Einwegbecher doch lieber gleich aus dem Sortiment nehmen, forderten mehrere Nutzer.

Zu einem solchen Schritt ist das Studentenwerk noch nicht bereit. Obwohl man an anderen Standorten, wie Eberswalde oder Senftenberg, die Einweg-Becher bereits komplett abgeschafft hat. Warum nicht in Frankfurt? "An den größeren Standorten Frankfurt und Cottbus sind wir ohne die Becher nicht wettbewerbsfähig gegenüber anderen Cafés in der Stadt", sagt Möbus-Zweig.

Aufklärung statt Verbote

Das Studentenwerk hat aber schon andere Maßnahmen in den letzten Monaten ergriffen. Seit kurzem gibt es keine Kekse mehr zum Kaffee, die in Plastikfolie eingeschweißt gereicht wurden. Und Senf und Ketchup soll es nur noch in Großdosierern statt in Tütchen geben. Auch dazu liest man motzende Kommentare auf Jodel und Hiebe gegen die Infinity-Gruppe – wenngleich diese mit letzteren Schritten nichts zu tun hatte. Umweltschutz, so scheint es, ist nicht kampflos zu haben.

Die Studentin Maria Richter sagt, ihre Gruppe wolle Alternativen und Aufklärung, keine Verbote. Die Initiative will als nächstes Cafés in Frankfurt und Słubice ins Boot holen und ihnen den "Bring your own cup"-Aufkleber anbieten. Außerdem, so Richter, habe man Info-Plakate über die Öko-Bilanz eines To-Go-Bechers designt. Auch mit dem Studentenwerk haben die Studierenden noch Themen: zum Beispiel die in Folie eingewickelten Sandwiches.