Allerlei Fragen hinter dem Fortschritt

Thomas Berger

Müncheberg "Hallo, wir sind die Nachbarn von da drüben", stellten sich am Sonntagabend die einen bei Gastgeber Hubertus Blume vor. Andere hatten einen deutlich längeren Anreiseweg hinter sich. "Schön ist es hier in der Gegend", bekannten etliche Gäste aus Celle und dessen weiterer Umgebung. Dass der Hausherr, der den Landhof mit seiner Familie und einem neu gegründeten Verein im Rücken zu einer Kulturstätte entwickeln will, aus Celle kommt, führte nun beide Besucher-Gruppen zusammen. Schon vor dem Theaterstück, in der Pause und auch hinterher entspannen sich angeregte Gespräche zwischen Einheimischen und den Gästen von weiter her. Darunter, wie angekündigt, aus Blumes Freundeskreis auch der Celler Landrat und der anhaltinische Staatsminister für Kultur, jeweils mit Gattin.

Eine kleine Bühne war auf der Wiese hinterm Haupthaus aufgebaut, davor die Stuhlreihen. Anfangs, zum Ausklang der Rekordhitze, waren vor allem die Schattenplätze am Rande sehr begehrt, bevor es mit Sonnentiefstand auch in der Mitte erträglicher wurde. Zumal mit einem kalten Bier oder Wasser in der Hand – auch ein leckeres kleines Menü gab es noch in der Pause. Die Atmosphäre dazu war regelrecht familiär. Namens seiner Frau und Söhne, im Hintergrund mit aktiv, entschuldigte sich Blume für manche derzeitige Provisorien. Immerhin liegen aber ganz frisch Wasser- und Gasversorgung an. Und der Gastgeber wagte in seinen einführenden Worten auch schon den Blick voraus auf die Zeit nach der Sanierung, wenn es hier noch mehr Kultur geben soll.

Mehr als nur Biografisches

Durchaus nicht nur im Biografischen von Albrecht Daniel Thaer und Philippine von Willich kramt das auf einer Romanvorlage von Karin Sohnemann fußende Stück. Natürlich wird da gerade anfangs das Leben jenes Mannes nachgezeichnet, der 1752 in Celle geboren wurde und dort, selbst Arztsohn, zunächst als Stadtphysikus, Zuchthausarzt und Königlich-Kurfürstlicher Leibarzt von Georg III. arbeitet, bevor ihn der Ruf nach Berlin ereilt. Wo er zum ersten berufenen Professor der Humboldt-Uni wird und in Möglin seine landwirtschaftliche Akademie aufbaut. Schon vor der Pause und mehr noch in Teil zwei sind die beiden Darsteller aber im Hier und Heute. Hunger ist, anders als zu Lebzeiten Thaers, nicht mehr das Problem zu geringer Erträge, sondern der Verteilung. Monokulturen, Chemiekeule auf den Äckern, Massentierhaltung, Lebensmittel im Müll und mehr an brisanten Themen werden da angeschnitten. Am Ende steht der denkwürdige Satz von Philippine: "Wir ernten, was wir säen."