Zielgenau oder breit gestreut: Auf verschiedene Weise kann das noch fast neue TLF 4000 Wasser zum Löschen verteilen. Am Rande der Hermersdorfer Festwiese demonstrierte die Feuerwehr, was das im Januar übergebene Tanklöschfahrzeug kann. © Foto: MOZ/Gabriele Rataj

Hermersdorf, Stadt Müncheberg (MOZ) Das Blaue Zirkuszelt auf der Hermersdorfer Festwiese war das untrügliche Zeichen dafür, dass der ortsansässige Verein Eichendorfer Mühle Brandenburg (EMB) – eine sozialtherapeutische Einrichtung für suchtkranke Menschen – am Sonnabend wieder zum Sommerfest mit den Dorfbewohnern, Vereinen und interessierten Gästen geladen hatte.

"Miteinander echt sein" hieß das Motto für die inzwischen jährliche Veranstaltung mit so festen Partnern wie dem Ortsbeirat, dem Verein Dorf und Kirche und der Freiwilligen Feuerwehr. Echt sein, ehrlich sein, Auskunft über sich geben, inzwischen Geschaffenes oder Geschafftes zeigen, vielleicht auch Kritisches hören, sich füreinander interessieren – ein ganzes Programm verbarg sich hinter diesen drei Worten.

In dem Sinne präsentierten sich auf der Festwiese nicht nur die Mitarbeiter und Bewohner aus dieser sozialtherapeutischen Einrichtung für Abhängige an verschiedenen Ständen. Auch solche, erst kurze Zeit in Her­mers­dorf angesiedelten Vereine wie "Artenvielfalt retten" und "Lasst die Tiere leben" stellten sich und das Anliegen ihrer Arbeit vor. Natürlich nutzten die Hermersdorfer Feuerwehrleute ebenfalls die Gelegenheit, ihre erst im Januar übergebene neue Technik in Gestalt des TLF 4000 St Dorfbewohnern und Gästen zu zeigen.

Das Tanklöschfahrzeug mit 4000 Litern Fassungsvermögen, 500 Litern Schaum und einem Strahlwerfer, der das Wasser 30 Meter weit in einen Brandherd lenken kann, erläuterte André Strehmann am Mikrofon mit sichtlichem Stolz. Dass kurze Zeit später graue Wolken am Horizont vom Waldbrand hinter Batzlow künden und die Notwendigkeit solcher städtischer Anschaffungen im Wert von 300 000 Euro untermauern würden, war zu dem Zeitpunkt nicht nicht absehbar.

Ideenschmiede für alle offen

Dafür führte ein Spaziergang Interessierte wie die erst jüngst gewählte Ortsvorsteherin Karin Seifert an den Dorfrand zu den neu gestalteten Kreativwerkstätten. Gerd Rüdiger hat als gelernter Landmaschinenschlosser das Sagen in dem arbeitstherapeutischen Bereich, der vor allem mit Holz zu tun hat.

Dort hat auch eine gut 100 Jahre alte Gattersäge ihr Domizil gefunden, nachdem sie die früheren Besitzer dem Verein für einen Obolus überlassen haben. Frisch geschnittene Bohlen, auf die später Dachlatten genagelt werden sollen, wie Rüdiger erklärt. Nebenan stehen Kirchenbänke und haben teils schon einen neuen "alten" Anstrich erhalten. Wie es mit Bänken fürs Dorf aussehe, erkundigt sich dazu gleich Ortsvorsteherin Seifert.

Über dem ehemaligen LEG-Sozialtrakt hängt jetzt das Schild "Ideenschmiede", Öffnungszeiten und Kontakt-Nummern sind angebracht, weil sich auch im Kreativtrakt nicht nur betreute Suchtkranke ihrer Phantasie freien Lauf lassen können, sondern auch Interessierte aus dem Ort.