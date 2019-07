Alt Ruppiner Korsofahrt kommt an Fontane nicht vorbei

Von Judith Melzer-Voigt

Korsofahrt (MOZ) Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Sommerzeit ist Korsofahrt-Zeit in Alt Ruppin. Am 3. August ist es wieder soweit. Der Korsofahrtverein kündigt für dieses Jahr eine einmalige Neuerung an. Grund dafür ist Neuruppins bekanntester Sohn Theodor Fontane, der in diesem Jahr seinen 200. Geburtstag gefeiert hätte.

Der Verein und die Stadt Neuruppin loben zwei Fontane-Sonderpreise aus. Das schönste Boot und das schönste Ufer mit Bezug zum Schriftsteller werden prämiert, erklären Marion Duschek und Karsten Giese vom Korsofahrtverein. Eine eigens zusammengesetzte Experten-Jury, bestehend aus drei Mitgliedern, wird sich diese Fontane-Kreationen anschauen und bewerten. "Den Gestaltern sind hier keine Grenzen gesetzt, aber der Bezug zu Fontane sollte erkennbar sein", so Giese.

Preise von Stadt spendiert

Die jeweiligen Preise für die Gewinner in den Kategorie Boot und Ufer können sich sehen lassen. Diese werden von der Stadt spendiert. Die Sieger können sich entweder über eine kleine Fontane-Skulptur und einen Restaurant-Besuch für zehn Personen in einem Lokal freuen, das sich an der Aktion "Fontane Kulinarik" beteiligt. Oder sie erhalten besagte Skulptur, eine Museumsführung, können sich im Geocaching versuchen und sich – in einem Team von zehn Personen – aus dem Fontane-Escape-Room befreien. "Wer was bekommt: Das überlassen wir der Expertenjury", sagt Marion Duschek. Die Verleihung der Sonderpreise wird schon am Tag nach der Korsofahrt, am 4. August, um 11 Uhr auf dem Festplatz der Alt Ruppiner Halbinsel stattfinden.

Dort werden dann auch alle anderen Sieger der diesjährigen Korsofahrt bekanntgegeben. Diese ermittelt ebenfalls eine unabhängige Jury. Die 15 schönsten Ufer und Boote werden prämiert. Die Gewinner erhalten ihre Preise aber nicht schon am Tag nach der Korsofahrt, sondern erst am Sonnabend, 7. September, während des Korsoballs in der Bärenschänke in Nietwerder.

Musiker schon gebucht

Während derzeit im Geheimen an Ideen für Boote und Uferstücke gewerkelt wird, sind zumindest die musikalischen Höhepunkte des 3. August bekannt: Thomas Wohlfahrt wird einer der Musiker sein, den Besucher des Festplatzes erleben. Er wurde in Deutschland als Zweitplatzierter der Casting-Show "Star Search" bekannt. 2007 trat er der Band "Allgäu Power" bei und tourte sieben Jahre lang mit der Gruppe durch ganz Europa. 2014 nahm er an der Show "Supertalent" teil und schaffte es bis ins Halbfinale. Seit 2016 ist er solo unterwegs.

Auch Ally McMirror wird am Korsofahrt-Abend auf der Alt Ruppiner Halbinsel auftreten. Die 50-Jährige strebt erst jetzt ernsthaft eine Karriere als Musikerin an, war aber auch schon in der Sendung "The Voice of Germany" zu sehen und zu hören.