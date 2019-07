Strausberger fand Job vor Ort

Ina Matthes

Strausberg (MOZ) Agentur und Kammern haben eine Kampagne gestartet, um Tagespendler nach Brandenburg zu holen. 14 Menschen haben einen neuen Job.

Genau 161 Pendler meldeten Interesse an, ihren Job gegen eine Stelle in Wohnortnähe einzutauschen. Das ist das vorläufige Ergebnis einer Werbeaktion der Agentur für Arbeit in Frankfurt (Oder ), der Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg (IHK) und der Handwerkskammer Frankfurt (Oder) - Region Ostbrandenburg.

Im Dezember 2018 hatten die Partner eine in Brandenburg einmalige Kampagne gestartet, um Pendler, die vor allem nach Berlin fahren, für einen Job in der Region zu gewinnen. "Ich war erstaunt, wie schnell es Reaktionen gab", sagt Norma Groß, Sprecherin der IHK.

Von den 161 Interessierten haben sich 59 als arbeitssuchend registrieren lassen. Das heißt, sie werden von den Arbeitsvermittlern kontaktiert, sobald Firmen eine geeignete Stelle als offen melden. Insgesamt 14 Pendler im Alter zwischen 33 und 62 Jahren haben auf Vermittlung oder mit Unterstützung der Agentur inzwischen einen Job in der Region. Darunter sind beispielsweise ein 58-jähriger Beschäftigter in der Logistikbranche aus Seelow, der nach Berlin pendelte und jetzt in Frankfurt (Oder) arbeitet. Oder ein Logistiker aus Strausberg, der bisher nach Freienbrink fuhr und jetzt zur Arbeit laufen kann.

Die Palette der Berufe der 14 Rückkehrer reicht von Krankenschwester über Sekretärin bis zum Industriemechaniker. Für wechselwillige Akademiker oder Menschen mit speziellen Qualifikationen sind hingegen laut Agentur nur schwierig Jobs zu finden. Ein großes Wechselhemmnis ist laut Arbeitsagentur die oft im Vergleich zu Berlin schlechtere Bezahlung in Brandenburg. Nicht bei allen Arbeitgebern habe da ein Umdenken eingesetzt.

Es sei wichtig, "eine gewisse Willkommenskultur zu leben", sagt Kerstin Kurths-Buchloh, Geschäftsstellenleiterin für die Arbeitsagenturen im Landkreis Märkisch-Oderland und zuständig für die Kampagne. So vermissten viele Bewerber ein echtes Interesse der Arbeitgeber und kritisierten, dass weder Eingangsbestätigungen noch Absagen verschickt und Nachfragen ignoriert wurden.

"Wir wollten einen Impuls setzen", sagt Jochem Freyer, der Chef der Arbeitsagentur Frankfurt (Oder), die für die Stadt Frankfurt sowie die Kreise Märkisch-Oderland und Oder-Spree zuständig ist. Einigen Arbeitnehmern und Betrieben habe man helfen können. Aber nicht für jeden biete die Region einen Job.

Eine neue Kampagne, die sich an Pendler und Betriebe wendet, wollen die drei Partner vorerst nicht starten. Darüber soll im Herbst nachgedacht werden.

Die Webseite www.fachkraefte-ostbrandenburg.de bleibt online. Hier können sich Interessierte melden. Derzeit pendeln 6887 Frankfurter, 44 310 Menschen aus Märkisch-Oderland und 30 384 aus Oder-Spree zur Arbeit.