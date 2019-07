Einsatzkräfte an der Grenze der Belastbarkeit

Feuerwehr im Dauerstress: Auch am Montagvormittag mussten die Wehren des Amtes Gransee und Gemeinden sowie Löschgruppen aus dem Löwenberger Land ausrücken. Ein abgeerntetes Stoppelfeld an der B 96 unweit des Abzweiges Gutengemerndorf ging in Flammen auf. Schwierigkeit: Der starke Wind drehte unablässlig. © Foto: Thomas Pilz

Feuer in der Hitze: Am Sonntagabend brannte auch eine Ackerfläche bei Teschendorf. Die Feuerwehr kämpfte mit mehreren Löschzügen gegen die Flammen an. © Foto: Julian Stähle

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die Feuerwehren Oberhavels befinden sich weiter im Dauereinsatz. Die Einsatzkräfte arbeiten an der Grenze ihrer Belastbarkeit. Fünf von ihnen wurden bereits verletzt. Am Mittwoch beraten Oberhavels Bürgermeister mit Vertretern von Feuerwehr, Polizei und Forstbehörden im Oranienburger Landratsamt die Lage. Auch am Montag waren die Einsatzkräfte an mehreren Stellen gefragt.

Die B 96 musste am Mittag wegen eines Ackerbrandes zwischen den Abzweigen Buberow und Großmutz gesperrt werden. 21 Einsatzkräfte brachten die Flammen mit sieben Fahrzeugen unter Kontrolle. Gegen 17.30 Uhr wurde auch die B 167 wegen eines Feuerwehreinsatz für rund eine halbe Stunde zwischen Linde und Grieben gesperrt. Im Naturschutzgebiet Harenzacken standen 1800 Quadratmeter Wald in Flammen. Dort waren 17 Feuerwehrleute im Einsatz. Um 18.20 Uhr dann der nächste Einsatz: Im Zehdenicker Ortsteil Osterne geriet ein bei Erntearbeiten ein Getreidefeld in Brand. Das Feuer breitete sich auf etwa 500 Quadratemtern aus. Auch dort waren mehrere Löschzüge im Einsatz.

Bereits am Sonnabend hatten 120 Kräfte verschiedene Brände im Landkreis bekämpft, am Sonntag waren 180 Feuerwehrleute im Einsatz. Hinzu kamen Polizisten, Forstmitarbeiter und Einsatzleiter. Die Dauerbelastung bei großer Hitze hat für körperliche Strapazen gesorgt. Fünf Feuerwehrleute wurden bei einem Einsatz bei Dannenwalde verletzt, einer von ihnen erlitt einen Kreislaufkollaps. "Wir haben ihn sofort aus dem Einsatz genommen, die Ersthelfer haben sich noch vor Ort um ihn gekümmert und ihn ins Krankenhaus gebracht", sagte der stellvertretende Kreisbrandmeister Gerd Ritter.

Um mit der Hitze klarzukommen, sei darauf geachtet worden, dass die Einsatzzeiten am Strahlrohr kurz gehalten werden, in den Ruhephasen schwere Jacken und Helme ausgezogen werden und dass viel getrunken wird, sagte Ritter. Dennoch sei die körperliche Belastung insbesondere bei Waldbränden immens. Zur hohen Temperatur komme Funkenflug. Unter anderem brannte am Sonntagabend ein bereits abgeerntetes Kornfeld bei Teschendorf. Die Flammen breiteten sich auf einer Fläche von fünf bis acht Hektar Acker aus. In der Straße Zum Küsterberg in Löwenberg fingen am Sonntag 400 Quadratmeter Wald Feuer.

Gerd Ritter lobte die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren. Weil urlaubsbedingt nicht alle Einsatzkräfte vor Ort sind, müssten regelmäßig mehr Löschzüge angefordert werden. Hinzu kam, dass 21 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen am Wochenende die Löscharbeiten in der Lieberoser Heide (Dahme-Spree) unterstützten.

Am Mittwoch beraten Feuerwehr, Kriminalpolizei, Forstbehörden, Vertreter der Gemeinde Löwenberger Land und des Amtes Gransee und Gemeinden über die Lage. Bei den Waldbränden sei in den meisten Fällen von Brandstiftung auszugehen, sagte Gerd Ritter.