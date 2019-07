Neuruppiner Sonnenufer wegen Rattenbefalls gesperrt

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Teile des Neuruppiner Sonnenufers sind laut Stadtverwaltung massiv von Ratten befallen.

Diese sollen an diesem Mittwoch bekämpft werden. Dabei kommt es zu Sperrungen. Betroffen ist das Gebiet vom ehemaligen Restaurant "La Caleta" bis zu den Grundstücken "Am Schwanenufer", so Stadtsprecher Heiko Rähse. An diversen Stellen des Uferwanderweges werden sogenannte Köderblöcke ausgelegt. Im Zeitraum der Bekämpfung darf das Gebiet nicht betreten werden. Der Bereich wird abgesperrt und Warnschilder werden aufgestellt.

Haustiere sollten grundsätzlich an der Leine gehalten werden, rät die Stadtverwaltung. Warum es gerade dort derzeit ein so massives Rattenproblem gibt, konnte Heiko Rähse nicht sagen. Allerdings werde dort vermehrt gebadet. Es könne sein, dass die Nager durch den liegen gebliebenen Müll der Besucher angelockt werden. "Diesen haben wir beräumt. Aber das ändert nichts an dem massiven Rattenproblem."