Kooperation zwischen Zehdenick und Fürstenberg

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Der Ärger mit dem gebraucht gekauften Schmutzwasser-Fahrzeug riss einfach nicht ab in Fürstenberg. Denn Anfang des Jahres hatte der zuständige Eigenbetrieb Wasser-Abwasser die mobile Gruben-Entsorgung übernommen. Das dafür angeschaffte, nicht mehr betriebsneue Fahrzeug war aber mehrmals kaputt. Zuletzt habe es mehrere Tage in einer Werkstatt verbringen müssen, hieß es im Mai vom Eigenbetrieb. Und das bei einem Hersteller georderte Neufahrzeug ließ noch auf sich warten.

Kurzerhand hat sich das städtische Unternehmen um kollegiale Hilfe bei den Zehdenicker Stadtwerken bemüht, erklärte der Leiter des Eigenbetriebs, Dr. Ralf Lunkenheimer. Mit Erfolg: "Die Zehdenicker Stadtwerke haben uns freundlicherweise ein Fahrzeug geliehen", sagte er. So dass viele Touren bewältigt werden konnten.

Land ist bereits in Sicht bei diesem Dauerproblem. Denn in diesen Tagen bekommt der Eigenbetrieb endlich den lang erwarteteten, neuwertigen Schmutzwasser-Transporter, so Lunkenheimer.

Ein Konflikt im Bereich der Grubenentsorgung ist damit freilich noch nicht vom Tisch: Nicht wenige Kunden haben nach Überzeugung des Dienstleisters nicht satzungsgemäße Gruben, so dass erhebliche Mehrkosten entstehen, die unterm Strich auch von jenen zu bezahlen sind, die ordnungsgemäße Schmutzwasser-Gruben vorhalten.

Hingewiesen hatte darauf der Leiter des Eigenbetriebs bereits im März im Parlament, zumal Schreiben des Unternehmens mit dem Verweis auf die Rechtslage aus Sicht des Unternehmens an die betreffenden Kunden für Aufregung sorgten – so dass der Stadtverordnete Raimund Aymanns (Pro Fürstenberg) nach bürgerfreundlichen Varianten fragte.

Dr. Ralf Lunkenheimer bestätigte jetzt, dass der Eigenbetrieb die einzelnen "schwarzen Schafe" unter den Grubenbesitzern mittels Gebühren zu einem Umdenken "motivieren wird". Denn "im Herbst werden wir turnusgemäß alle Gebühren auf den Prüfstand stellen und bei Bedarf neu kalkulieren", kündigt er an.

Voraussichtlich Ende dieses Jahres wird also feststehen, wie das Unternehmen die Satzung durchsetzen will.