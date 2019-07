Simone Weber

Rathenow Jens Gericke ging am Sonntag auf Radtour durch Rathenow und nahm interessierte Stadtverordnete mit. Zur Vor-Ort-Darstellung von Mängeln im Radwegesystem hatte er während der konstituierenden SVV-Sitzung eingeladen.

Sechs Abgeordnete der Fraktionen Die Linke/Die Partei, SPD/Bündnisgrüne, CDU und AfD trafen sich am Platz der Freiheit. "Mir geht es darum, nicht alles zu überregulieren. Aber wenn mehr Autofahrer öfter aufs Rad umsteigen sollen, müssen die entsprechenden Bedingungen, auch mit einem durchdachten Radwegsystem gegeben sein", sagte Gericke. "Zudem nutzen auch immer mehr Radtouristen die Radwege."

Auf der rund einstündigen Tour zeigte der Radfan den Lokalpolitikern, an welchen Stellen Verbesserungen nötig sind. So in der Bahnhofstraße. "Der Radweg hier in der Straße ist gut geführt. Aber die Einmündungen des Radwegs auf die Straße an beiden Straßenenden, gerade auch zwischen den Bäumen, ist für die Autofahrer zu unübersichtlich. Diese Situation gibt es auch in der Straße Am Körgraben", erläuterte Gericke. "Zwischen Lassalle-Straße und Zieten-Siedlung kreuzen regelmäßig Schulkinder der Scholl-Schule die Bahnhofstraße. Eine Verkehrsberuhigung der Bahnhofstraße, wie in der 30-Stundenkilometer-Zone Lassalle-Straße wäre sinnvoll." Eine Begrenzung auf 30 Stundenkilometer wünschen sich einige der Teilnehmer auch für die Straße zum Weinberg, direkt an den Kitas und nahe der Weinbergschule.

"Warum wird der von der Curlandstraße kommende gut geführte Fahrradschutzstreifen in der Fehrbelliner Straße nicht bis zum Kreisverkehr weitergeführt? Auf Höhe Große Hagenstraße endet er plötzlich. Zudem können hier Fußgänger die Fehrbelliner Straße nur schlecht kreuzen. Bedarfsampeln bremsen den Autoverkehr unnötig aus. Vielleicht könnte hier ein Zebrastreifen helfen", meinte Gericke über die seiner Ansicht nach undurchdachte Verkehrsführung. "Oftmals sind es Kleinigkeiten. So zum Beispiel in der Großen Hagenstraße in Richtung Feuerwache. In der 30er-Zone ist der Gehweg für Radfahrer freigegeben, obwohl die Straße gut ausgebaut und breit genug ist."

In der Curlandstraße, Richtung Ebert-Ring, endet der Fahrradschutzstreifen unvermittelt zirka 250 Meter vor der Kreuzung "im Nichts" und taucht als Fahrradstreifen auf der Straße zehn Meter vor der Kreuzung wieder auf. Als Anregung in der genügend breiten Jahnstraße schlug Gericke vor, diese Einbahnstraße für Radfahrer in beide Richtungen freizugeben.

"Ich bin zunächst zufrieden mit der Resonanz", so der Tourinitiator, der die wichtigsten Anregungen noch einmal schriftlich zusammenfassen will. "So können wir das Thema entsprechend im Bauausschuss behandeln", so Karl-Reinhold Granzow (Die Linke), der sich unterwegs bereits einige Notizen machte. "Man muss einen Kompromiss zwischen allen Verkehrsteilnehmern finden", fand Corrado Gursch (CDU), der auch den Vorsitz in der SVV ausübt. "Vielleicht könnte sich ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung stundenweise als Fahrradbeauftragter der Stadt dem Thema annehmen und auch nötige Abstimmungen mit dem Landesbetrieb Straßenwesen treffen", regte Ron Brüggemann (CDU) an. "Rathenow sollte zumindest einen guten Radweg durch die Stadt und einen um die Stadt herum haben."