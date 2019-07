Kicker: Wo auch der Landrat gern spielt

Simone Weber

Rathenow Nach der Landesgartenschau 2006 kam erst richtig Leben in die Bude. Kinder und Jugendliche nahmen am Schwedendamm das "Freizeithaus Mühle" in Beschlag, das sich in der Alten Mühle befindet. Montags bis freitags ist geöffnet, natürlich auch in den Sommerferien. Während eines Besuchstags in der Kreisstadt ließ sich Landrat Roger Lewandowski durch Bürgermeister Ronald Seeger (beide CDU) durch das Freizeithaus führen.

"Hier ist immer ein Kommen und Gehen. Manche kommen gleich nach der Schule hierher, andere am späten Nachmittag. Jeden Tag kommen durchschnittlich 30 Kinder und Jugendliche zu uns. Viele finden durch ihre Freunde zu uns", erzählte Freizeithaus-Leiterin Simone Müller. "Regelmäßige Besucher erhalten eine Clubkarte, deren Jahresgebühr für Kinder bei 20 Euro liegt. Für einzelne Aktionen wird jeweils ein geringer Unkostenbeitrag erhoben." Neben Tischtennis und Billard gibt es im Freizeittreff auch Tischfußball-Spiele. Da konnten der Landrat und seine Persönliche Referentin, Katarzyna Debicka, nicht widerstehen. Sie traten gegen zwei Jungs an. Das gemischte Doppel siegte.

Regelmäßig kochen und backen die Kinder auch gemeinsam. Das gut ausgestattete Multimediazentrum und Computerspiele bieten bis zu zweimal eine Stunde pro Tag PC-Nutzung und Game-Spaß. Mittwochs nutzen die Kinder und Jugendlichen die Turnhalle in der Alten Mühle.

Während der Sommerferien ist an jedem Wochentag etwas Besonderes im Freizeittreff los. Da werden auch Ausflüge geboten, etwa ins Naturbad Premnitz, zum Reiten nach Steckelsdorf oder im Kanu nach Hohennauen. Zum jährlichen Höhepunkt avanciert in der Regel ein viertägiges Zeltlager am Hohennauen-Ferchesarer See in Wassersuppe. Diesmal reisen 26 junge Leute dorthin.