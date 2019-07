Beiträge dürfen nicht vollstreckt werden

dpa

Potsdam (dpa) Nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) zu den sogenannten Altanschließern hat das Wassernetz Brandenburg die Landesregierung aufgefordert, die weitere Vollstreckung von Beitragsbescheiden zu verhindern.

Die Frage von Schadenersatzansprüchen müsse zunächst bis hin zum Bundesverfassungsgericht erklärt werden, erklärte Thomas Kaiser, Sprecher des Zusammenschlusses von betroffenen Grundstückeigentümern, am Dienstag. "Die Landesregierung wäre gut beraten, regulierend einzugreifen, eine weitere Vollstreckung - bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts - auszusetzen und so zumindest einen kleinen Schritt auf die Betroffenen zuzugehen", meinte er.

Das Bundesverfassungsgericht hatte 2015 und 2016 geurteilt, dass weit rückwirkende Beiträge für Anschlüsse an das Wasser- und Kanalnetz rechtswidrig seien. Dagegen hatte der Bundesgerichtshof in der vergangenen Woche in einem Musterfall erklärt, dass die sogenannten Altanschließer, die ihre Beiträge gezahlt hatten, keinen Anspruch auf Schadenersatz hätten, weil die Beitragsbescheide nicht rechtswidrig seien.

Kaiser betonte, das Wassernetz werde alles daran setzen, eine abschließende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu den Beiträgen für alte Kanalanschlüsse herbeizuführen. "Wir werden aus der dann ergehenden Entscheidung auch sämtliche Schadenersatzansprüche gegen die Wasserverbände und weitere Entscheidungsträger abhängig machen."