An alte Traditionen angeknüpft

Erhard Herrmann

Brandenburg Martin Luther (1483-1546) sagte einmal, "Bier ist Menschenwerk, Wein aber ist von Gott§. Heutzutage muss man dieses Zitat wohl etwas relativieren. Aber ganz gemütlich bei einem Gläschen Wein über Gott und die Welt zu philosophieren, ist auch heute noch ein beliebter Zeitvertreib.

Die Möglichkeit dazu bot das 3. Weinfest auf dem Marienberg, organisiert vom Förderverein Bürgerpark Marienberg e. V. und der BAS. Beide fördern mit dieser kleinen aber feinen Veranstaltung nicht nur die Wiederbelebung des Marienberg, sondern knüpfen auch wieder an die Tradition des Weinanbaus an, der in der Region bis 1985 vielfach in Vergessenheit geraten war.

Dabei reicht diese auf dem Gebiet des heutigen Landes Brandenburg bis in das 12.Jahrhundert zurück. Nicht unschuldig am Niedergang waren die preußischen Kurfürsten und Könige, die den märkischen Weinbau für unrentabel hielten. Sie gestatteten den aus Holland herbeigerufenen landwirtschaftlichen Lehrmeistern, in der Mark Weinreben durch Kirschen, Aprikosen, Pfirsiche, Pflaumen und Äpfel zu ersetzen. Das hat sich nun geändert. Es gibt ihn wieder, den Brandenburger Landwein, eine Weinspezialität mit Tradition und wohlschmeckend ist. Aufgrund der außerordentlich hohen Sonnenstundenzahl des Jahres 2018 erreichte das Marienbergwasser einen sehr hohen Öchslegrad von 118 zum Zeitpunkt der Lese. Damit fällt das 2018er Marienbergwasser im Verhältnis zum Vorjahreswein 2017 viel fruchtiger, also feinherber aus.

Die Reben dafür wachsen auf dem Trinkwasser-Hochbehälter der BRAWAG. Auch die Lebenshilfe stellte sich als Neu-Winzer vor und bot ihren eigenen Wein "Lebenswerk" an. "Wir entwickeln uns stetig. Der Ertrag war mit 980 Flaschen reichlich, so das wir mit dem Wein in der Verkauf gehen können", sagte Dirk Michler, Geschäftsführer des Vereins.

Die Besucher fühlten sich dann auch ganz schnell wohl. Informierten sich an den Ständen des Förderverein Niederlausitzer Weinbau e. V. oder dem Verein zur Förderung des historischen Weinbaus Raum Werder (Havel) e. V. über die Weinanbaugebiete in der Umgebung, genossen die Aussicht und natürlich den einen oder anderen guten Tropfen.

Musikalisch wurden sie dabei vom Duo Zweiklang begleitet. "So haben wir uns das vorgestellt. Kein lautes, sondern ein gemütliches Fest, das zum Verweilen einlädt", freute sich Margrit Spielmann vom Förderverein Bürgerpark Marienberg e. V. Auch das Brandenburger Theater war mit von der Partie und bot Karten für ein besonderes Event an.

Das Theater will mit dem Kultursommer den Marienberg erobern. Ab dem 15. August bieten sie auf der Freilichtbühne des Marienbergs und an der Regattastrecke ein buntes, vielfältiges Programm unter freiem Himmel. Mit dabei u. a. Ulli & die grauen Zellen, Keimzeit, Brandenburger Symphoniker, Ingo Appelt oder Rumpelstil und das Taschenlampenkonzert. Zudem findet auf der höchsten Erhebung der Stadt die Messe "LebensArt" vom 16. bis 18. August statt. Der Marienberg lebt wieder, das freut auch Ronald Weßlin, BAS Bereichsleiter Marienberg. "Wir arbeiten weiter dran den Marienberg mit einer gesunden Mischung aus Plätzen zur Erholung, für Ausflüge und Veranstaltungen wieder zu einem beliebten Ziel für Gäste und natürlich alle Brandenburger zu machen.