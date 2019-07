Mit Vorfreude ins Sommercamp

Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Wir wollen Spaß", sagte die achtjährige Vanessa, die in Wustrau zur Schule geht. Das Mädchen ist eines von knapp 20 Kindern, die am Montagmittag zum einwöchigen Ferienlager ins Schullandheim des Landkreises nach Schweinrich aufgebrochen sind. Finanziert wird diese Reise durch eine Vielzahl von Spenden, die im Rahmen der RA-Aktion "Ferienfreunden" um die Weihnachtszeit herum gesammelt wurden. Denn Vanessa und die anderen Mädchen und Jungen kommen aus Familien in der Region, für die ein unbeschwerter Sommerurlaub nicht selbstverständlich ist.

Baden steht auf der Wunschliste

Spaß werden die Kinder in den kommenden Tagen auf jeden Fall haben. "Es wäre cool, wenn wir öfter baden gehen", sagte Josephin aus Dabergotz, bevor sich die Busse des Arbeiter Samarieter Bundes (ASB) am Bahnhof West in Bewegung setzten. Und damit liegt die Zehnjährige gar nicht so falsch. Baden im See und Spiele am Ufer stehen nämlich für jeden Tag genau so fest im Programm wie Frühstück und Abendessen. Matthias aus Vichel ist auf das Sommercamp schon sehr gespannt. Denn in seinem kleinen Heimatdorf ist in den warmen Ferienwochen nie viel los. "Ich gehe sonst im Folienpool baden oder mit meiner Schwester spazieren", berichtete er.

Neben den Ausflügen an den See erwartet die Kinder aber noch viele andere Abenteuer. Am heutigen Dienstag besuchen sie den Tierpark Kunsterspring. Dort werden sie live dabei sein, wenn die Wölfe gefüttert werden. Anschließend brechen sie auf zu einer Dampferfahrt, die in Rheinsberg beginnt. Der Mittwoch steht ganz im Zeichen der Landesgartenschau, bei der sie das "Grüne Klassenzimmer" erkunden. Am Donnerstag geht es am Danser See sportlich zu. Dort können sich die Kinder unter anderem beim Tauziehen gegegen die Betreuer austoben. Heimweh ist bei diesem Programm eigentlich unmöglich. "Und falls doch, habe ich Taschentücher dabei", sagte Josephin.

Bevor die Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren in die kühlen Fluten stürzen konnten, gab es Mittagessen und Geschenke. Die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin unterstützt das Sommercamp nicht nur finanziell, sondern die Kinder auch ganz direkt. Nachdem in den vergangenen Jahren das eine oder andere Kind ohne Waschzeug in Schweinrich angereist ist, sponsert die Bank stets einen vollen Kulturbeutel – mit Kamm oder Haarbürste, Zahnbürste, Zahnpasta und vielem anderen mehr. In diesem Jahr gab es zusätzlich noch Badekappen, damit die Betreuer, die Ferienkinder von den anderen Badenden im See besser unterscheiden können. Das alles übergaben Markus Rück, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, sowie Vize-Landrat Werner Nüse, dessen Behörde nicht nur das Schullandheim betreibt, sondern die Ferienwoche auch organisiert.

Heiko Flörke, Leiter des Schullandheims, wünschte den Steppkes ebenfalls viel Spaß. Er erinnerte die Mädchen und Jungen aber auch daran, dass viele Menschen freiwillig gespendet haben, damit sie eine schöne Ferienwoche verbringen können. Denn viele Menschen haben mit kleinen und großen Geldbeträgen dazu beigetragen, dass Kinder aus zumeist sozial schwachen Familien – die direkt vom Schulsozialarbeiter angesprochen werden – an der Tour teilnehmen können. Ein Platz kostet etwa 350 Euro – Betreuung, Verpflegung, Ausflüge, Eintrittsgelder – alles inklusive. Und fünf Euro Taschengeld für jedes Kind für die Woche sind auch noch drin.

Spenden für die Aktion sind immer auf das Konto des Arbeiter-Samariter-Bunds, Kreisverband Ostprignitz-Ruppin, bei der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin, IBAN: DE77 1605 0202 1720 0007 40 unter dem Stichwort: Ferienfreuden möglich.