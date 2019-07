Deutsche Kleinstädter in Kremmen

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Das Sommertheater mit der Gruppe Theater 89, die durch 15 historische Stadtkerne in Brandenburg tourt, macht auch halt in Kremmen. Das Stück "Die deutschen Kleinstädter" wird am Sonntag, 18. August, auf dem Kirchplatz aufgeführt. Beginn ist um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Theater 89 führt vor allem vergessene Autoren auf und entdeckt sowie fördert neue Dramatiker und neues Schreiben. Zum Inhalt des auf einem Stück von August von Kotzebue basierenden Lustspiels: Der Bürgermeister des Städtchens Krähwinkel möchte seine Tochter Sabine mit dem Bau-, Berg- und Weginspektorssubstitut Sperling vermählen. Sie hat aber in der Residenzstadt einen Herrn Olmers kennengelernt, den sie heiraten will. Kurz vor der Verlobung mit Sperling taucht der besagte Herr in Krähwinkel auf. Er wird für einen Hochgestellten, gar für den König incognito, gehalten. Laut Ankündigung nimmt dann erst der Wahnsinn seinen Lauf.