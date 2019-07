Segelflugzeug abgestürzt

dpa

Bad Belzig (dpa) Beim Absturz eines Segelflugzeugs nahe dem Flugplatz Lüsse bei Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark) ist der Pilot ums Leben gekommen.

Das Segelflugzeug sei am Dienstag aus noch ungeklärter Ursache nahe dem Flugplatz in ein Kornfeld gestürzt, berichtete eine Sprecherin der Polizeidirektion West. Zeugen hätten um 13.47 Uhr die Polizei alarmiert. Bereits um 14 Uhr sei ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle gelandet. Der Notarzt habe eine Reanimation des Piloten versucht, doch der Mann sei noch an der Unfallstelle gestorben, erklärte die Sprecherin. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unglücksursache auf.