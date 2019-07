Happy End am Bahnsteig – Schaffner rettet Goldene-Hochzeits-Reise

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Herzklopfen, Sorgen und am Ende große Dankbarkeit – Monika Hesselbarth aus Neuruppin durchlebte diese Gefühle alle an einem Tag innerhalb weniger Stunden. Die 69-Jährige hatte ihre Handtasche am Bahnhof West vergessen. Das Bahnpersonal im Prignitz-Express rettete aber ihren Ausflug.

Den 14. Juni wird Monika Hesselbarth so schnell nicht mehr vergessen. Gemeinsam mit ihrem Mann Peter war sie vormittags gen Berlin aufgebrochen. "Wir haben im April unsere Goldene Hochzeit gefeiert. Und unsere Kinder haben uns einen Ausflug nach Berlin ins Theater mit Übernachtung und allem drum und dran geschenkt", erzählt die Neuruppinerin. Die Eheleute entschieden sich dafür, mit dem Zug nach Berlin zu fahren. "In dem Häuschen am Bahnsteig haben wir noch ein wenig gequatscht", so Hesselbarth. Als der rote Waggon vor ihrer Nase hielt, sicherten sie sich gute Plätze und waren gespannt auf das, was sie in der Hauptstadt erwartet.

"Kurz vor Kremmen ist mir dann aufgefallen, dass meine Handtasche weg ist", sagt die Neuruppinerin. Vergessen am Bahnsteig. Richtig schlecht sei ihr in diesem Augenblick geworden: "Ich hatte alles in der Tasche: Geld, Handy, Theaterkarten... einfach alles." Die Hesselbarths sahen ihre Reise schon ins Wasser fallen – statt Unterhaltung im Theater Theater mit Behörden, Bank und Telefonanbieter, falls die Tasche gestohlen wurde.

Monika Hesselbarth bat den Zugbegleiter um Hilfe. "Ich weiß nur noch, dass er Herr Albrecht heißt", sagt sie. Der Mann setzte offenbar alle Hebel in Bewegung und alarmierte die Kollegen in Neuruppin. Obwohl bereits mehr als eine halbe Stunde vergangen war, fanden diese die vermisste Handtasche und nahmen sie mit in die nächste Bahn. Denn Hesselbarths waren deswegen in Kremmen ausgestiegen. "Als ich sie wiederbekommen habe, war alles noch drin", berichtet die 69-Jährige von ihrer Erleichterung. Ein großer Stein sei ihr vom Herzen gefallen, und mit ihrem Mann, konnte sie die Reise zur Goldenen Hochzeit noch genießen. "Ich muss einfach danke an die Zugbegleiter sagen", so Monika Hesselbarth, die ohne deren Unterstützung wahrscheinlich den Heimweg hätte antreten müssen. Ihre Tasche lässt sie seither nicht mehr aus den Augen.