Neuer Spielplatz für Neuruppin erst im Dezember

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Der Spielplatz am Neuruppiner Rosengarten bleibt noch sehr viel länger als eigentlich geplant ein Provisorium: Momentan geht die Stadtverwaltung davon aus, dass der Platz erst im Dezember erneuert wird – wenn alles klappt.

Das bestätigte Stadtsprecher Heiko Rähse am Dienstag auf Nachfrage. Ihm zufolge ist nun die Lieferfrist für die neuen Spielgeräte bekannt geworden. Diese beträgt 24 Wochen. Da die Auftragsvergabe im Mai erfolgte, ergibt sich daraus die Lieferung Ende dieses Jahres. "Allerdings sollen die Fundamente für die neuen Spielgeräte noch in der frostfreien Zeit gegossen werden", so Rähse. Damit will die Stadt sicherstellen, dass die Geräte auch sofort installiert werden können, wenn sie in Neuruppin ankommen. Auf jeden Fall will das Rathaus es schaffen, dass noch 2019 ein neuer Spielplatz am Rosengarten steht.

Derzeit ist das Areal nur teilweise nutzbar. Ein- und Ausgang der großen Rutsche wurden verschlossen, damit kein Kind auf die Idee kommt, diese zu nutzen. Auch der Bereich für die kleineren Mädchen und Jungen besteht mittlerweile nur noch aus einem Gerät.

Die Erneuerung des Platzes war nötig geworden, weil marode Holzteile entdeckt worden waren (wir berichteten). Daraufhin war das Gelände lange gesperrt, weil es dauerte, bis die kaputten Teile ausgetauscht wurden. Als diese dann vom TÜV abgenommen werden sollten, wurden weitere Beschädigungen entdeckt, sodass eine komplette Sanierung notwendig wird. Insgesamt investiert die Stadt rund 135 000 Euro in diesen Spielplatz im Zentrum Neuruppins.