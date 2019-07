Seniorenresidenz feiert zehnjähriges Bestehen

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Er habe schon ein ganz schönes Tempo vorgelegt. Ihr sei zuweilen schwindlig geworden, als sie von seinen ambitionierten Plänen erfahren habe, sagte Silke Teichler anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Seniorenresidenz Louise Henriette von Oranien über ihren Chef Michael Bethke.

Bethke eröffnete 1993 seine erste Sozialstation in Oranienburg. Rasch folgten weitere, kann sich Silke Teichler erinnern, die damals in der Buchhaltung arbeitete. Vor zehn Jahren übernahm sie die Leitung der Seniorenresidenz, die den Namen von Oranienburgs Stadtpatronin trägt und innerhalb der Bethke Unternehmensgruppe als das Mutterhaus gilt. Michael Bethke dankte allen seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ohne deren engagierten Einsatz das Unternehmen nicht hätte so wachsen können. Knapp 800 Beschäftigte arbeiten derzeit in Pflegeeinrichtungen und Seniorenresidenzen von Bethke in mehreren Bundesländern.

Auch am Standort Oranienburg sieht der Schwantener noch Bedarf für altersgerechte Wohnungen, die er hinter dem Grundstück an der Bernauer Straße 67 auf derzeit städtischem Gelände gern noch bauen möchte. Allerdings plane die Stadt dort einen Spielplatz. Darüber werde nochmals zu verhandeln sein, kündigte Bethke an.

Bäcker- und Konditormeister Karl-Dietmar Plentz brachte nicht nur die Geburtstorte zum Zehnjährigen mit, er lobte auch die Namenswahl von Louise Henriette für die Seniorenresidenz. Damit werde eine starke Frau, eine taffe Unternehmerin, eine gute Diplomatin, eine gläubige Christin, eine Frau, die Hoffnung und Zuversicht verbreitet habe, und von der alle heute noch lernen könnten, gewürdigt.