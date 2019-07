Neugierige Blicke ins Wohnzimmer

"Wohnwürfel": So sieht das Haus im Bauhausstil von Daniela Roth und Jens Stein in Germendorf aus. © Foto: Sophie Schade

Sophie Schade

Oranienburg Am Tag der Architektur konnte auch der Neubau von Daniela Roth und Jens Stein in Germendorf besichtigt werden.

Der schlichte, moderne Neubau in der Annahofer Straße fällt unweigerlich auf mit dem flachen Dach und den großen Fensterfronten. An neugierige Blicke von Spaziergängern ins Wohnzimmer haben sich Daniela Roth und Jens Stein inzwischen gewöhnt. "Einfach immer freundlich grüßen", raten die beiden.

Innen riecht es noch nach neuen Möbeln, nach Holz und Lack. Die großen Fenster unbeschadet an die Baustelle zu befördern, sei auch für die Baufirma eine große, am Ende aber machbare Herausforderung gewesen, erinnert sich Architektin Angela Petzi. Der erste Blickfang ist die freistehende Treppe. Die Stufen aus Holz wurden mit einer Stahlkonstruktion an der Wand aus Sichtbeton befestigt. Einen Handlauf gibt es zur Raumseite nicht, dafür ist er in die Wand eingearbeitet, Beleuchtung inklusive. Ob das Paar denn keinen Nachwuchs wolle? "Sollten wir einmal ein Kind bekommen, wird die Treppe an der Seite mit einer Glasscheibe abgesichert", sind sich beide einig. Die Wand aus Sichtbeton unterteilt das Erdgeschoss in Wohn- und Kochbereich, im Obergeschoss befinden sich ein luftiger Arbeitsbereich, zwei Schlafzimmer und das Bad mit Estrichboden.

Besonderer Höhepunkt: der Aufstieg zur Dachterrasse. Nicht nur die Anordnung der Räume, auch die Einrichtung fällt mit klaren Strukturen auf. Alles ist sehr hell und puristisch gehalten. So hat es sich Jens Stein vorgestellt: "Je ordentlicher es um einen herum ist, desto strukturierter kann man auch arbeiten", ist er sich sicher. Ein Dekoelement darf aber trotz des minimalistischen Leitgedankens nicht fehlen: Katze "Loki" hat bereits ihre Lieblingsecken in ihrem neuen Zuhause ausgewählt und beobachtete aus sicherer Entfernung die Gäste am Tag der Architektur.

Seit einem halben Jahr wohnt das Paar in seinem persönlichen Traumhaus. Da sie den Mietvertrag in ihrer vorherigen Wohnung schon gekündigt hatten und der Bau ihres neuen Hauses doch ein wenig länger dauerte als erhofft, haben sie während der ersten drei Monate in der Garage gelebt. Die war deutlich schneller als das Haus fertig und sei mindestens so komfortabel wie ihre alte Wohnung gewesen, versichern beide.

Im Oktober 2018 war dann wirklich alles fertig, zu Silvester wurde die Einweihungsparty gefeiert. Dieser Bauhausstil sei schon immer modern gewesen, weiß auch Architekt Jens Petzi. Allerdings würden sich nur wenige Bauherren in der Region an diesen modernen Stil heranwagen. Außerdem sei solch ein Eigenheim auch ein Prestigeobjekt: "Das Architektenhaus ist wie der Maßanzug. Man präsentiert sich in der Gesellschaft", so Jens Petzi.

Rudolf Kozlai hat das Haus geplant und dafür gesorgt, dass die Wünsche der Bauherren und der Architekten Realität werden. Es sei eines der schwierigsten Projekte gewesen, die er bisher betreut habe, schwerer als so manche Großbaustelle. Auch für Angela und Jens Petzi war das Einfamilienhaus ein ungewöhnliches Projekt, sind sie doch sonst eher bei öffentlichen Bauvorhaben involviert, etwa der Umgestaltung der Torhorst-Gesamtschule.

Die Wünsche und Vorstellungen von Daniela Roth und Jens Stein setzten sie jedenfalls in die Realität um, vielleicht auch als Inspiration für die neugierigen Besucher, die sich das Haus am Sonntag zum Tag der Architektur zeigen ließen.