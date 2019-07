RA

Alt Ruppin/Lindow (MOZ) Zwei Waldbrände hat die Feuerwehr am am Montag bei Alt Ruppin und Lindow gelöscht. Eine Landstraße musste teilweise gesperrt werden.

Zunächst gingen gegen 16.30 Uhr in Lindow rund 200 Quadratmeter Waldboden in einem zehn Jahre alten Kiefernwald etwa 100 Meter hinter dem Ortsausgang in Richtung Vielitz in Flammen auf. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Gegen 22.30 Uhr waren die Einsatzkräfte dann zwischen Alt Ruppin und Zippelsförde gefragt. Auch dort brannten etwa 200 Meter Wald- und Heideboden. Für die Löscharbeiten musste die Ortsverbindungsstraße halbseitig gesperrt werden.