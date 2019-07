Auf nach Calgary - "Greatest together"!

Florian Saeling

Calgary (freier Autor) Pünktlich 5 Uhr rollt der Bus vom Jugendsporthaus Strausberg los. An Bord sind knapp 100 Musiker und Betreuer des Fanfarenzuges - aufgeregt und voller Vorfreude auf die große Kanada-Reise.

Schon in wenigen Tagen werden sie an der Calgary Stampede, der weltgrößten Outdoor-Show, sowie an den Weltmeisterschaften der Marching Showbands teilnehmen. Aber bis dahin sind es noch einige Stunden Busfahrt nach Frankfurt am Main und knapp 10 Stunden Flug.

Ich bin derweil schon ein paar Tage in Kanada und heute in Calgary angekommen. Hier habe ich ein bisschen Zeit um zu realisieren, was die letzten Monate mit vereinten Kräften möglich gemacht wurde. Aus dem Traum von Kanada wurde schnell ein ernst zunehmendes ambitioniertes Ziel, das fortan niemand mehr aus den Augen verloren hat. Heute können wir stolz verkünden, dass die Gesamtkosten von ca. 160.000 Euro vollständig finanziert sind. Davon machen mehr als dreiviertel der Summe die Eigenanteile der Teilnehmenden selbst, der durch Auftritte und diverse Aktionen eingespielte Anteil des Fanfarenzuges und der Zuschuss des Fördervereins aus. Entscheidend für die erfolgreiche Finanzierung war jedoch die großartige Spendenbereitschaft unzähliger Privatpersonen und vieler Unternehmen der Region sowie die Förderung der Stadt Strausberg.

Wir sind sehr dankbar für so viel Unterstützung, die wir erfahren haben. Ihr habt alles gegeben, um diese gewaltige Finanzierungslücke im Endspurt noch zu schließen. Und nun werden wir alles geben, damit Calgary den Namen unserer Stadt Strausberg besonders positiv in Erinnerung behält! Das Motto der Calgary Stampede "Greatest together" könnte nicht passender sein. Wir sind großartig zusammen!