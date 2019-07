RA

Neuruppin (MOZ) Einbrecher haben am Wochenende erneut eine Scheibe der Ruppiner Kliniken eingeschlagen, um sich in einer Krankenhausküche zu bedienen.

Nach Angaben der Polizei durchwühlten der oder die Täter die Küche und stahlen nach ersten Erkenntnissen Lebensmittel. Der Sachschaden wurde mit etwa 750 Euro angegeben.

Erst in der vergangenen Woche waren Unbekannte in dieselbe Küche eingebrochen und hatten sich dort eine Mahlzeit zubereitet sowie Getränke konsumiert. Die Polizei geht von denselben Tätern aus. Die Ermittlungen dauern an.