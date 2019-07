GZ

Fürstenberg (MOZ) In ein Geschäft an der Friedrich-Wilhelm-Straße in Fürstenberg sind Unbekannte am Wochenende eingebrochen.

Im Laden wurden die Schränke geöffnet und durchwühlt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Unbekannten etwas Bargeld und kleinere Geräte – unter anderem einen Fön. Ein Kriminaltechniker kam zum Einsatz. Insgesamt entstand rund 1 600 Euro Sachschaden.